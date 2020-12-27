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ICU年輕人大增 華醫呼籲堅持防疫別大意

記者李雪／洛杉磯報導
南加州諸多醫院面臨人手短缺難題。圖為醫師在搶救新冠病人。（美聯社）
南加州諸多醫院面臨人手短缺難題。圖為醫師在搶救新冠病人。（美聯社）

美國疫情爆發至今已快十個月，許多民眾已出現防疫疲勞開始大意。華裔醫師表示，現在重症監護室爆滿，呼籲民眾還是要謹慎防疫，曙光已經出現，再堅持一陣。

西達賽奈（Cedars-Sinar）醫院麻醉科醫師林永健表示，如今醫院重症監護室（ICU）都爆滿，他醫院其他科室的人手都有人被抽去支援重症監護室，醫院也新開了恢復室（PACU）來收治新冠病人，許多急診室的病人都進不去。而且現在重症監護室也有不少是20多歲年輕人，因為如今不少老人都已經了解了病毒危害而謹慎防疫，但年輕人覺得自己年輕不會有事，而大意了。

但其實年輕人中不少也是有基礎疾病，尤其肥胖或先天性疾病等，若沒有謹慎防疫而染病，也可能會出現嚴重情況。

他表示，現在醫院這一波患者基本都是和感恩節聚會有關，若是聖誕節、新年過了，到1月中下旬不再出現激增的話，預計高峰就能過去了。

林永健表示，他每天接觸這麼多患者，他和很多醫生同事也都沒有感染，「很簡單，就是戴口罩、洗手、保持社交距離這三點就夠了」，他表示，很多患者都是聚會染上新冠病毒。他理解這麼久的疫情，許多民眾已經防疫疲勞，開始大意了。呼籲民眾還是再堅持謹慎防疫，「何必呢，過去十個月都過來了，希望的曙光已經出現，再頂個三個月吧」，他估計再等幾個月大眾就也能施打疫苗了。

不過他也提醒，「不是打了疫苗就百毒不侵」，因為就算打了疫苗還是會感染，只是可能變成無症狀攜帶者。因此打過疫苗之後，還是要保持戴口罩、洗手等習慣。

防疫 疫苗 疫情

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