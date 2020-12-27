華醫：不聚衆、勤洗手、戴口罩 最好防疫措施

家庭全科醫師陳筱芬強調不聚眾、勤洗手、戴口罩、保持社交距離，依然是保護自己和家人的最好措施。（本報檔案照）

洛杉磯縣新冠疫情 依然嚴峻，感染人數與死亡人數持續增加。家庭全科醫師陳筱芬表示，現時階段，居家避疫依然必要，不聚眾、勤洗手、戴口罩、保持社交距離，依然是保護自己和家人的最好措施，長者、孕婦、慢性病患尤其要當心。

2月下旬中國大陸疫情爆發後，陳醫師在南加州 率先製作新冠肺炎防疫 小視頻，每集三分鐘，簡明扼要為民眾普及新冠病毒的防禦知識。到3月中旬加州居家令發布之前，共完成16集，包括如何區分新冠病毒感染和流行性感冒、怎樣自我防疫、老人小孩和高危人群防疫關鍵、怎樣正確戴口罩防疫、如何正確洗手和消毒、寵物防疫、如何增加乘坐巴士飛機等大眾交通工具的防疫系數等等，分別在Youtube、臉書和基督教頻道「開路者（Kairon）」上播放。

來自台灣的陳筱芬醫師，87年醫學院畢業並在密西根州完成訓練後，95年回到洛杉磯，在聖蓋博全統廣場開設家庭全科診所，至今整整25年。2006年她曾擔任嘉惠爾醫院醫務院長，2008年擔任南加州北一女校友會會長。

陳醫師表示，加州居家令實施之後，給病人看病都逐漸改爲視訊遠程進行，醫患相互適應很快。一般是病患與醫師網路聯線視頻，病患事先自己測量體溫、心跳、血壓、體重、血糖、血氧等基本情況，醫師通過視頻為病患診斷。這段時間很多人都在家，可以幫助年長病患。藥房方面也非常配合，包括送藥上門和處方藥外賣、慢性藥郵寄等都相當方便。

陳醫師表示，目前洛杉磯縣疫情依然嚴峻，近期感染和死亡人數與3月份相比幾乎是有增無減，可見整個疫情目前並不樂觀，民眾不可掉以輕心。

她特別提醒年長者和有慢性病的民眾，盡量不要去公共場所，包括買菜、會友和聚眾。非年長但中風、心臟病、糖尿病和哮喘病患者也要非常小心，不僅自己盡量減少出門，也要預防家庭成員帶回病毒傳染。小孩不上學也不要到處跑，因爲可能將病毒帶回家。年輕患者可能沒症狀，但傳給家人就會很麻煩。目前養老院不允許家屬和外人探望，就是因爲擔心外帶感染。

搭乘公共汽車、輕軌、飛機等公共交通工具都應該盡量避免，尤其是國際航班。在飲食方面，生冷東西不要吃，食物最好經過高溫消毒；多吃營養和蛋白質，多蔬菜和含維他命較高的水果；口罩可以通過太陽暴曬消毒重新使用，病毒一般在太陽高溫下15分鐘後殺滅；外出的鞋子最好不要穿進屋内，回家後鞋子應該在門外噴酒精消毒。