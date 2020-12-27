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越南美食餐廳 顧客買餐送世報

記者王若然／托倫斯報導
Pho Hana餐廳的春捲。（Pho Hana餐廳）
Pho Hana餐廳的春捲。（Pho Hana餐廳）

在托倫斯（Torrance）南部的羅林山（Rolling Hills），有一家20年歷史的越南、韓國菜餐廳Pho Hana，尤以越南米粉出名。餐廳為了答謝顧客，每日免費贈送世界日報給華人顧客；不買餐點但想要讀報的華人，可以花0.5元購買報紙。

Pho Hana的老闆Chris指出，這家店在2000年成立，專為當地民眾提供高品質的亞洲食物，20年來很多都是社區的回頭客。餐廳沒有位於市中心，來這裡用餐的民眾多是當地的顧客。餐廳得以經營20年，並且經得住疫情考驗，主要是餐廳取材新鮮，沒有過度加工，家庭風味清爽且健康。

Pho Hana餐廳最受歡迎的是越南米粉，包括各類牛肉米粉、鮮蝦、海鮮米粉。餐廳還售有越南鮮蝦春捲、煎餃。還有韓國泡菜煎餅、海鮮煎餅、韓國烤肉、炒飯、雞肉沙拉，還有專為素食主義者提供的蔬菜麵條等美食。

Pho Hana餐廳地址：55 Peninsula Center #B, Rolling Hills Estates, CA 90274。疫情期間，可以電話訂單，或通過訂餐軟體Postmates、Grubhub，點餐後自取或配送。餐廳電話為310-541-1227。

越南 疫情 華人

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