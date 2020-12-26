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新冠患者病故聯航班機上 3乘客曾幫忙做CPR

編譯組／綜合報導
聯合航空的一架客機。（美聯社）
聯合航空的一架客機。（美聯社）

聯合航空（United Airline）591號航班定期飛行佛州奧蘭多至洛杉磯航線。12月14日當天，機上搭載了164名乘客，自奧蘭多起飛時看來一切正常，應該是趟平靜無事的五個半小時行程。但是在進入路易斯安那州之後，家住洛杉磯的69歲旅客赫南德茲（Isaias Hernandez）卻突然倒在走道上意識不清。

空服員立刻照例廣播，詢問機上是否有醫護人員可以提供協助。離赫南德茲座位八排的艾達帕（Tony Aldapa）趕到時，已經有兩人在為赫南德茲做CPR。31歲的艾達帕自海軍退役，目前是西洛杉磯退伍軍人醫療中心的急救人員，因此他很熟悉如何處理。艾達帕事後表示，赫南德茲亟需CPR，而且離降落還有一段時間，因此三個人輪流幫他做CPR。

他們三人輪流為赫南德茲按壓胸部，並靠輸氧器維持呼吸，所以他們都沒做嘴對嘴人工呼吸。機組員則在身旁，提供協助與手套、清潔用品。儀器顯示，他們三人總共為赫南德茲施行了47分鐘的CPR。艾達帕在休息時正好坐在赫南德茲妻子的旁邊，因此抽空問了一下赫南德茲的病史，以及是否有接觸過新冠病患或做過篩檢。妻子回答，赫南德茲最近呼吸急促，並計畫返家後接受篩檢。

根據聯航的說法，班機最後緊急降落在紐奧良，赫南德茲被送往醫院，但卻宣告不治。醫護人員當時告知，他是死於心臟病。因此聯航請機上乘客選擇，是要換其他班機，或是搭原班機繼續飛往洛杉磯。雖然有人懷疑赫南德茲的死因，但所有旅客都決定不換機。

然而一周過後，路易斯安那州傑佛遜縣的法醫卻宣布，赫南德茲的死因是新冠造成的急性呼吸衰竭，因而引發輿論譁然與交相指責。艾達帕告訴洛杉磯時報，事後他雖然三度篩檢都為陰性，但卻出現一些疑似新冠的中度症狀，包括頭痛、疲累、疼痛與咳嗽。另外，聯航雖然有和他聯絡，但是聯邦疾病防治中心（CDC）與洛縣公衛局都沒和他聯絡。

聯航表示，除了有向CDC通報此事外，還強調每位旅客登機前都要填寫健康狀況回報單（Ready-to-Fly checklist），赫南德茲當然也不例外，表示他登機前14天沒有確診，也沒出現相關症狀。但洛時指出，相關發展顯示，回報單有時也會失準。

艾達帕說他不怪聯航，雖然量體溫等措施並沒有做，但是並非每個染病的人都會出現症狀，會被篩檢出來。艾達帕說他想過感染的可能性，而他的ER經驗也告訴他，必須假設每個人都帶有新冠病毒。但是，事情並不像社群平台所稱的，聯航明知有症狀，還讓赫南德茲登機。不過艾達帕還是強調，篩檢結果呈現陰性反應，不代表你就能四處趴趴走，如果感覺不舒服，出門前最好多想想。

洛杉磯 篩檢 聯邦疾病防治中心

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