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巴沙迪那市大麻法規嚴苛 大麻店競爭激烈

記者李雪／巴沙迪那市報導

從2016年加州選民投票讓加州大麻合法化以來，巴沙迪那市的大麻法規就一直陷入拉鋸戰，至今已有四年，才在最近終於有了第一家合法的大麻店開張。巴市市府對大麻商業非常謹慎且要求嚴格，收到100餘份申請，目前僅允許一家開門，可謂百裡挑一。

21日一早，市府人員在「Varda」檢查。這已是該店開門一周內第二次檢查，市府計劃未來每個月會檢查兩次。能在眾多業者中脫穎而出成為首家開張，華裔業者方力士表示，因他以往多年有經營大麻藥店的經驗。方力士和合夥人擁有四家店，包括在洛杉磯市、海港城等地，大多都是輕奢時尚風格。但在華人較多的地區，巴沙迪那的「Varda」是唯一一家。

作為華裔後代，兩名業主都頗具亞裔的認真工作精神，對市府諸多繁瑣要求，「你就是去做就是」。方力士表示，即使是標準沒有要求的也要做到。他指著店裡層層厚重的防盜鐵門，倉儲部分有單獨出入的設計，包括地面和牆面乃至踢腳線都用塗料密封過一層，「我們知道他們（市府）想看什麼」。他表示，一些業者之前沒有大麻業相關經驗，以為按照普通零售業設計稍改就好，是行不通的。

巴市一開始試圖禁止大麻店，但有多家經營數年的藥用大麻店，業者與市府角力並矛盾激化。大麻支持者集齊市民簽名，撰寫提案列上公投選票。市府擔心業者撰寫版的提案會通過，於是搶在業者前面，自行撰寫公投的版本並通過。不過法規非常嚴格，雖允許全市開設共六家大麻零售店，但對每區數量、距離都有要求，被業者認為按此標準，根本不可能開到六家。此後市府和原就有的不合法業者之間陷入官司。

隨後有122名業者提交申請，巴市用高額申請費和嚴格規定篩出高端玩家，再經過嚴格審核，前六名評估分數最高的申請才得以勝出，但其中有三家都在同一個區，市府要求三家店先到先得，當時競爭非常激烈，幾家店的材料遞交時間僅相差幾十分鐘，這又引發幾宗訴訟。華商的「Varda」不僅一直在評估中分數前茅，也從未和市府有過矛盾，默默盡量達到市府要求。

最終入選的幾名業者都是業內佼佼者。例如Harvest Inc.在全國有約百家連鎖店，「Integral Associates」是拉斯維加斯大道上唯一一家大麻店的母公司，目前這兩家公司也獲得巴市特殊用途許可（CUPs），仍在努力籌備中。

當時也入圍的「MME Pasadena Retail LLC」的母公司MME，正是名聲大噪的「MedMen」母公司，該公司雖位於美國但在加拿大上市。但MME也被巴市踢出局。

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