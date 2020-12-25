洛杉磯地區地震預報App「ShakeAlertLA」年底停用 可換用「MyShake」

地震警報App，明年起可換用MyShake。(MyShake）

洛杉磯 市府表示，洛杉磯地區原先使用的地震 預報App「ShakeAlertLA」將在12月31日停止服務，需要繼續接收地震訊息的居民可以換用整個加州通用的App「MyShake」。MyShake在Apple Store或Google Play都可下載。

原先的ShakeAlertLA自2018年啟用後，已經通報過超過10萬起規模超過4.5以上的地震。但是ShakeAlertLA的適用範圍僅限洛杉磯地區，鑒於加州已在2019年10月啟用全州通用的MyShake系統，因此ShakeAlertLA已經沒有單獨存在的必要。

洛杉磯NBC 4表示，MyShake除了利用已有地震探知設施，還能納入新加入機制的智慧型手機 ，一起提高地震通報的準確度。由於新型智慧型手機很多都已經內建震動感知設備，因此可以成為MyShake系統的新感測點。所以越多手機使用App，地震通報能力就會更強。

MyShake的最終目標是，每當發生規模5.0以上的地震，震央方圓10公里以內的手機都能記錄。同時MyShake的ShakeAlerts還將整合美國地質調查局（USGS）等機構的資料，當加州發生規模4.5以上的地震時，就能盡快通報民眾。