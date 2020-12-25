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巴沙迪那教堂 防疫限制上訴遭駁回

編譯組/綜合報導

聯邦第九巡迴上訴法院（U.S 9th Circuit Court of Appeals）12月24日以2票支持，1票反對的結果，駁回巴沙迪那市（Pesadena）的收穫石教堂（Harvest Rock Church）和國際收穫服事部（Harvest International Ministry）針對加州州長紐森（Gavin Newsom）禁止室內宗教活動的命令的上訴案。上訴方本來希望聯邦上訴法院能在聖誕節前，否決紐森這項禁令。

但這項上訴失敗對洛杉磯縣的宗教活動沒有影響，因為洛縣幾天前已經放鬆相關規定，允許居民們在保持社交距離的情況下，進行室內和室外的宗教活動。這項改變是為了因應聯邦最高法院此前曾要求加州法院重新考慮與教會聚會有關的限制。

而在本周一，河濱縣（Riverside）一名聯邦法官駁回了原告針對州長禁止室內宗教活動命令的訴訟。原告稱紐森簽署的限制室內宗教活動的行政令，是「暴政式的」（Tyrannical），並且違反憲法對宗教自由的保護。而原告在被河濱縣聯邦法官駁回其訴訟後，立刻就同一件事向上訴法院提告，希望就州長的禁令獲得法院頒發緊急禁制令。

此前該案曾上呈至聯邦最高法院，但最高法院於12月早些時候指示下級法院重新審理此前作出的判決。

收穫石教堂是加州一個規模較大的宗教組織，其在巴沙迪那、洛杉磯（Los Angeles）、爾灣（Irvine)和科洛納（Corona）都設有分部，其在全加州共管轄162個教堂。

加州 洛杉磯 社交距離

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