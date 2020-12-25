洛杉磯世界日報新增6個CVS銷售點 12家CVS 都可買到

洛杉磯世界日報新增六個CVS銷售點，在總共12家CVS販售世界日報當中，有四家是24小時營業。（路透）

為了方便讀者購買世界日報 ，洛杉磯世界日報即日起新增六家CVS藥房銷售點，總共有12家CVS販售世界日報，其中四家24小時營業；這12家都可刷卡購買世報，避免直接接觸鈔票。

新增的CVS銷售點包括：

蒙特利公園 市（Monterey Park）313 S Garfield Ave.

阿罕布拉 市（Alhambra）1485 E Valley Blvd.

亞凱迪亞市（Arcadia）188 Las Tunas Dr以及1401 S Baldwin Ave.（後者24小時營業）

艾爾蒙地市（El Monte）11574 Lower Azusa Ave.

奇諾崗（Chino Hill）12101 Central Ave.（24小時營業）

其他CVS銷售點包括：

蒙特利公園市（Monterey Park）2103 S Atlantic Blvd.（24小時）

蒙地貝婁（Montebello）2525 Via Campo

阿罕布拉市（Alhambra）816 E Main St.（24小時）

鑽石吧（Diamond Bar）300 S Diamond Bar Blvd.

天普市（Temple City）9952 Las Tunas Drive.

爾灣市（Irvine）14330 Culver Drive.

這項好康詳見世報25日的B9頁廣告或是26 日的C10頁廣告，如有疑問也可洽世界日報發行組：323-268-4982，分機191。