噴射背包客 在派洛斯福德半島高空又現蹤

派洛斯福德半島被拍到疑似噴射背包客的物體。(slingpilotacademy網頁）

繼洛杉磯 國際機場（LAX ）附近兩度發現噴射背包客後，一家飛行訓練學院近日又在南加州派洛斯福德半島（Palos Verdes Peninsula）一帶，拍到疑似噴射背包客的身影，洛杉磯地區是否成為噴射背包客的非法訓練場再度引發話題。

美國航空（American Airlines）與中華航空機師月前才在LAX附近目擊疑似噴射背包客後，12月21日飛行駕校Sling Pilot Academy正在派洛斯福德半島接受訓練的學員，又拍到以高速掠過的疑似噴射背包客。

學院在Instagram的貼文表示，不知道高速飛過他們的「物體」到底為何，看起來像是噴射背包客，但也可能是無人機或其他物體。貼文質疑，如果真的是人，那麼到底有沒有取得飛航許可呢？學員拍到影片顯示，疑似噴射背包客的物體快速掠過他們，然後消失。

聯邦調查局（FBI ）除了表示LAX的兩起案件還在調查之中，另外表示他們已經知道派洛斯福德半島的事件，並會著手調查。聯邦航空管理局（FAA）則表示尚未接到相關報告，指出有駕駛員在洛杉磯地區目擊噴射背包客的事件，但對相關事件高度關切，並會與FBI合作調查。