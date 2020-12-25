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加州人去年遭網騙5.7億元 FBI提醒別輕信大額優惠

記者鄭敖天╱聖地牙哥報導
聯邦調查局提醒當心假期中出現的詐騙活動。（FBI網頁）
聯邦調查局提醒當心假期中出現的詐騙活動。（FBI網頁）

聯邦調查局（FBI）聖地牙哥辦公室23日提醒，佳節購物者和捐助非營利組織者，當心假期中出現的詐騙活動。根據聯邦調查局網路犯罪舉報中心數據，加州人僅在2020年就因網路詐騙損失超過5億7000萬元。

絕大多數網路詐騙都是利用網路彈出窗口，引誘用戶點擊，並以此竊取用戶的個人信息。防詐騙專家提醒，居民不要輕信網路上來路不明的大額優惠，並對網路彈出窗口持謹慎態度。

除傳統的網路詐騙外，以慈善捐款為名的詐騙方式，也會在假期期間大量出現。此類詐騙犯往往會利用居民希望在年終做好事的心理，來騙取居民錢財。防詐騙專家提醒居民在捐款前，最好對捐款對象的合法性確認，當心那些偽裝成知名慈善組織的詐騙網站。正規的慈善網站網址都會使用.org，而不是.com。

同時，絕大多數慈善組織接受的捐款形式，都以禮品卡和支票為主，不是通過現金，也不會要求捐助者向第三方賬戶匯錢。

聯邦調查局希望居民在網上購物時，應選擇正規且名聲好的購物網站，並在付款前確認賣家或買家的信息是否真實。居民還可以通過確認郵件等方式追蹤自己的訂貨。此外，消費者也應當經常查看自己的銀行賬單紀錄，確認沒有不明支出。

如果懷疑成為詐騙受害人，應立刻聯繫自己的銀行和當地執法機關。也可以前往聯邦調查局網路犯罪舉報中心網站www.ic3.gov舉報詐騙行為。

隨著聖誕假期將到來，聯邦調查局提醒居民，當心此時層出不窮的詐騙行為。（Unspl...
隨著聖誕假期將到來，聯邦調查局提醒居民，當心此時層出不窮的詐騙行為。（Unsplashed）

詐騙 加州 支票

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