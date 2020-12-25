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迎佳節 華埠街頭冰火兩重天

記者王若然╱洛杉磯報導
一邊是大排長龍的店，一邊是空曠的街道。（記者陳開╱攝影）
一邊是大排長龍的店，一邊是空曠的街道。（記者陳開╱攝影）

聖誕和新年節假日就要來臨，但疫情之下，洛杉磯華埠的幾條街都沒有往年此時的熱鬧，令人唏噓。但其中一條街的另一頭，店面前卻大排長龍30分鐘以上，這是怎麼回事？

在洛杉磯華埠百老匯街（Broadway）上，一家賣生鮮肉食的店前大排長龍。叫Jose的西裔年輕人說，他不住在附近，但女友住在這裡，想買一隻新鮮的雞回去做，在聖誕前夕展示自己的廚藝。而聖誕、新年節假日到來，也是生鮮肉類受歡迎的原因。

然而與這家大排長龍的店形成鮮明對比的，是僅一街之隔的華埠中央廣場商業區及周邊店鋪。其中只有少數店家營業，即便是開著門，且有的服裝店還大甩賣，也沒有幾個顧客光顧，整個廣場和店家都顯得冷冷清清。有店家表示生意在疫情期間下降80%以上，房東有幫助他們減租。雖然開門可能沒生意，但若不開門每天的虧損會更高。

前來華埠訂購聖誕晚餐的一位非裔女子，住在洛杉磯多年，看到目前華埠因疫情導致的冷清，與過去幾年在華埠見到的熱鬧現象相比，唏噓不已。這位叫Tracy的女士說，她很喜歡中國城和中國文化，很小的時候就常來這裡，兒子小時候也常光顧街角的拼裝玩具店，這家玩具店在疫情中還開著。

Tracy說，她過去幾年的平安夜都會和家人去華埠的福州飯店吃飯，這家餐廳目前依舊開著，但今年不能堂食。不過「我們還是會在福州飯店訂餐，然後取餐回家吃。」她對不能在店裡吃，坦言讓人感傷。「這個聖誕會很枯燥，而中國新年也快來了，但這邊現在什麼都沒有。」

在華埠著名的炸雞、漢堡店Howlin Rays，之前都要排隊幾十米，目前店門前只有零散三、五人在排隊，店家的防疫措施則做的也很足。顧客必須提前網上訂餐後，再憑藉收據來取餐，儘量減少店員和顧客的接觸。目前這家店不接受現場點餐，只有自取和送餐服務。

非裔女子Tracy。（記者高梓原╱攝影）
非裔女子Tracy。（記者高梓原╱攝影）

華埠 疫情 中國

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