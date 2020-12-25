身為共和黨 川普「撒幣」真白左

川普 滿口主義，心裡全是生意。以「600元」太少為由，拒簽9000億紓困案，欲行白左「大撒弊」換取底層民眾人心之道。右派「小政府」理念，被完全拋諸腦後；川普或許心中本無「共和」，只為仕途投機入黨。不知右派川粉，此刻作何感想。

共和黨 參、眾議員數月努力，好不容易壓低的「撒幣」金額，被川普大筆一揮，付之東流。誠然川普所言有一定道理，對洛杉磯、紐約等高生活成本地區來說，「600元」紓困真是杯水車薪。

不過直接翻三倍有餘，將其增至「2000元」的「大放水」做法，就頗有左派只顧眼前利益，哪管將來洪水滔天之風。難怪在川普拒簽消息傳出後，眾院議長波洛西立刻「跟牌」，指出民主黨原計畫就是2000元，只是被共和黨人以不願意財政赤字擴大為由擋下；既然川普要求，那就把個人援助款提高至2000元。

左派「大撒弊」紓困之道，其成效見仁見智；不過對廣大中產階級而言，可謂弊大於利。中產階級通常有儲蓄應急，對「2000元」紓困需求，不如底層階級迫切。為了紓困增發的貨幣，將來必定稀釋中產階級手中財富；而對於本就「無產」的下層階級，則全無稀釋之憂。

部分下層階級，將來依然可以靠各類補助，過著與從前差不多的生活。而工薪階層為主的中產階級，將需要付出更多工作時間，以換取與目前相同生活品質。紓困金 對不同階層的效用與影響，有天壤之別。

共和黨更關注中產階級利益，倡導小政府主義；而照顧窮人的民主黨，則主張政府更多介入，劫富濟貧。或許看到民主黨一貫作風，能收穫大量來自底層民眾的選票；形成近年來，民主黨對共和黨普選票的壓制之勢。川普不惜違背共和黨理念，仿效民主黨吸引民心之道。

川普2020年儘管連任失敗，但仍收穫創紀錄的7400餘萬張普選票。而且川普基本盤大多鐵桿，無實質證據的「選舉有舞弊」、缺乏科學依據的「新冠不嚴重」等，都讓許多川粉深信不疑。川普再慷他人之慨，通過紓困金做文章，收買底層民眾人心；無論卸任後的商途，還是再戰2024總統選舉，都大有裨益。

翻看川普政治立場履歷，他1987年前為民主黨，1987年後入共和黨、1999年轉投改革黨、2001年再入民主黨，2009年重投共和黨，2011年成為無黨派人士，並在2012年第三次加入共和黨。與其說川普是共和黨籍總統，或許稱他為「川普黨」籍總統更恰當。他的心中到底有無主義，還是只為仕途投機入黨；不知華人右派川粉，此刻作何感想。