我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1865萬例 紐約州逼近90萬

CDC：英國搭機赴美乘客 須交三日內新冠檢測報告

身為共和黨 川普「撒幣」真白左

洛城新語

川普滿口主義，心裡全是生意。以「600元」太少為由，拒簽9000億紓困案，欲行白左「大撒弊」換取底層民眾人心之道。右派「小政府」理念，被完全拋諸腦後；川普或許心中本無「共和」，只為仕途投機入黨。不知右派川粉，此刻作何感想。

共和黨參、眾議員數月努力，好不容易壓低的「撒幣」金額，被川普大筆一揮，付之東流。誠然川普所言有一定道理，對洛杉磯、紐約等高生活成本地區來說，「600元」紓困真是杯水車薪。

不過直接翻三倍有餘，將其增至「2000元」的「大放水」做法，就頗有左派只顧眼前利益，哪管將來洪水滔天之風。難怪在川普拒簽消息傳出後，眾院議長波洛西立刻「跟牌」，指出民主黨原計畫就是2000元，只是被共和黨人以不願意財政赤字擴大為由擋下；既然川普要求，那就把個人援助款提高至2000元。

左派「大撒弊」紓困之道，其成效見仁見智；不過對廣大中產階級而言，可謂弊大於利。中產階級通常有儲蓄應急，對「2000元」紓困需求，不如底層階級迫切。為了紓困增發的貨幣，將來必定稀釋中產階級手中財富；而對於本就「無產」的下層階級，則全無稀釋之憂。

部分下層階級，將來依然可以靠各類補助，過著與從前差不多的生活。而工薪階層為主的中產階級，將需要付出更多工作時間，以換取與目前相同生活品質。紓困金對不同階層的效用與影響，有天壤之別。

共和黨更關注中產階級利益，倡導小政府主義；而照顧窮人的民主黨，則主張政府更多介入，劫富濟貧。或許看到民主黨一貫作風，能收穫大量來自底層民眾的選票；形成近年來，民主黨對共和黨普選票的壓制之勢。川普不惜違背共和黨理念，仿效民主黨吸引民心之道。

川普2020年儘管連任失敗，但仍收穫創紀錄的7400餘萬張普選票。而且川普基本盤大多鐵桿，無實質證據的「選舉有舞弊」、缺乏科學依據的「新冠不嚴重」等，都讓許多川粉深信不疑。川普再慷他人之慨，通過紓困金做文章，收買底層民眾人心；無論卸任後的商途，還是再戰2024總統選舉，都大有裨益。

翻看川普政治立場履歷，他1987年前為民主黨，1987年後入共和黨、1999年轉投改革黨、2001年再入民主黨，2009年重投共和黨，2011年成為無黨派人士，並在2012年第三次加入共和黨。與其說川普是共和黨籍總統，或許稱他為「川普黨」籍總統更恰當。他的心中到底有無主義，還是只為仕途投機入黨；不知華人右派川粉，此刻作何感想。

川普 共和黨 紓困金

上一則

把握重貸機會 享低利省大錢

下一則

矽谷白領紛來南加置產 爾灣、約巴林達受青睞

延伸閱讀

波洛西：2000元紓困28日再闖關 將採記名投票

波洛西：2000元紓困28日再闖關 將採記名投票
川普佛州度假 推特不停抱怨共和黨議員忘恩負義

川普佛州度假 推特不停抱怨共和黨議員忘恩負義
2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒

2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒
繼反對紓困案後 川普又否決國防授權法 恐遭國會推翻

繼反對紓困案後 川普又否決國防授權法 恐遭國會推翻
趕在聯邦關門前…波洛西籲川普速簽紓困案

趕在聯邦關門前…波洛西籲川普速簽紓困案

川普再大赦盟友 史東、馬納福、庫許納父親都在內

川普再大赦盟友 史東、馬納福、庫許納父親都在內

熱門新聞

9000億元新紓困法案幾近達成協議，包括第二波紓困金的發放。(美聯社)

如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？

2020-12-21 16:53
聯合航空591號航班抵達洛杉磯國際機場。（ABC 7）

飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝

2020-12-19 02:00

爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人

2020-12-18 14:30
劉先生自己打造的魚池，上百尾錦鯉暢遊其中。（記者楊青／攝影）

南加華人後院五層樹屋 如世外桃源

2020-12-21 19:59
眾議院議長波洛西在接受美聯社採訪時(Nancy Pelosi)表示，國會計畫在19日晚，宣布達成協議的消息。（美聯社）

波洛西：國會計畫19日晚宣布達成9000億元新紓困案消息

2020-12-19 14:45
南加部分商圈因限制室內購物人數，出現消費者大排長龍的景象。（記者陳開／攝影）

南加「疫」怪相 ICU滿載 商圈排隊似黑五

2020-12-19 21:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒

2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒
「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客

「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客
瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照

瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照
大量使用3C 用枸杞補眼？中醫師提醒這些人不能用

大量使用3C 用枸杞補眼？中醫師提醒這些人不能用
波洛西：2000元紓困28日再闖關 將採記名投票

波洛西：2000元紓困28日再闖關 將採記名投票