交通新規 修路公務車須禮讓

加州公路巡警提醒，元旦起駕駛人必須禮讓加州交通處的公務車輛。（CHP網頁）

加州 公路巡警（CHP）提醒，明年元旦起將有兩項新規實施，包括駕駛人必須禮讓加州交通處（Caltrans）的公務車輛，以及為了救出困在車內的幼童，民眾將不再需要負起刑民事責任。另有兩項已上路的新規也需特別注意。

明年元旦上路的規定之一是AB 2285，也就是將Caltrans的公務車輛納入駕駛必須禮讓的範圍。現行規定下，駕駛人只需禮讓警車與救火車，但是明年開始，搶修道路的Caltrans設備與拖吊車輛都納入必須禮讓的範圍。如果忽略Caltrans的車輛，或是其他已在閃警示燈號的救難車輛，公路巡警最高可處50元罰鍰。但是如果當時情況不允許減速或讓道，則不在此限。

另一條新法為AB 2717。先前的規定，只要求駕駛人不得將六歲與以下的幼兒獨自留在車內，但對發現受困幼兒並破壞車輛救人的善心人（Good Samaritan）並未免除民、刑事責任。AB 2717除了維持原有禁令，任何人不得將幼童單獨留置車內，並免除為了救人而破壞車輛所可能帶來的民刑事責任。

另外AB 47與SB 909也需特別注意。AB 47禁止駕駛人在車輛行駛期間持手機 通話或傳簡訊，如果36個月內接到兩張罰單者，加州車輛管理局（DMV ）將可額外記點。以免持設備通話則不在此限。

SB 909允許急難救助車輛使用高低音頻的警報發聲器，而不再侷限於先前配置的警笛。公路巡警正在研擬相關配套，但母法已在9月29日生效。