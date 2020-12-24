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價格談不攏 鄧金斯蟹季再延後

編譯組／綜合報導
灣區鄧金斯蟹季再度延後。（Getty Images）
灣區鄧金斯蟹季再度延後。（Getty Images）

聖誕節想吃螃蟹大餐的民眾要失望了，因為加州的鄧金斯蟹季再度被延後。

北加灣區今年蟹季，已從11月中旬被延後到12月23日，原因是為了保護遷徙的鯨魚不被魚網纏住。但這次再度延後的理由是，漁民與海鮮批發商價格談不攏。

舊金山45號碼頭的安全海岸海鮮公司（Safe Coast Seafoods）總經理波蘭德（Max Boland）表示，由於談判還在持續進行中，因此不確定民眾何時可以在當地超市或魚市買到鄧金斯蟹。

波蘭德說：「有一家大型海鮮處理公司只願意提供每磅2.5元左右的批發價格，但漁民要求每磅3.5元。」

波蘭德估計，雙方最後可能取一中間價格達成協議。去年，鄧金斯蟹的批發價為每磅3元，零售價則根據市場需求，從每磅7元到20元不等。

這項談判在疫情嚴峻的期間進行，給漁民很大的壓力，即便能快速達成協議，本周稍後將出現的大風浪和南風，也會使漁民延後撒網。

加州漁獵局（California Department of Fish and Wildlife）發言人巴特靈（Ryan Bartling）說：「惡劣天候出海捕蟹的確有危險，安全還是放在第一。」

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