303城調查 聖伯納汀諾市最危險

聖伯納汀諾市警局近日繳獲槍支彈藥。（聖伯納汀諾市警局臉書）

據全美一家金融理財網站MoneyGeek，近日對全美人口在10萬人以上303個城市安全調查，南加州 聖伯納汀諾市（City of San Bernardino）名列全美最危險的城市。華人居民青睞的橙縣爾灣 市（Irvine）名列加州最安全城市第二位，第一位是范杜拉縣千橡市(Thousand Oaks)。該機構主要以受調查城市居民的人均治安支出，作為主要參考指標。

MoneyGeek對全美303個人口超10萬人城市作調查，其中加州被納入城市73個。該網站設計一種具有經濟意義的安全積分卡，分析美國大城市的治安成本。將聯邦調查局(FBI)犯罪統計數據與犯罪社會成本一起比較。同時，MoneyGeek還利用邁阿密大學及科羅拉多大學的研究成果，探究受害者的經濟損失，及政府在警察 、立法、監獄方面支出。

通過比較得出統計結果，聖伯納汀諾市每位居民支出3959元治安成本。在加州73個城市中最高，而且在全美受調查303個城市居民治安高成本支出中名列第十位。同時調查發現，聖伯納汀諾市在加州受訪城市，犯罪率名列第二，財產犯罪率排名第四，成為內陸帝國地區，甚至整個加州治安最差城市之一，被列入最危險城市名單。

同時洛杉磯縣波莫那市、聖伯納汀諾縣利維多（Rialto）也被列入不安全城市。北加州奧克蘭市每位居民治安成本支出3507元，在加州僅次於聖伯納汀諾市，同屬於最不安全城市。

范杜拉縣千橡市在本次調查中獲得加州最安全城市，全美安全城市第二位，每位居民治安成本支出163元。爾灣市列加州最安全城市第二位，全美第五位，每位居民治安成本支出194元。

河濱縣坦密庫拉市在加州名列最安全城市第八位，在全美排第20位。每位居民治安成本支出358元。