三種抗疫模式 中國完勝？

新冠疫情 爆發迄今，大體可看到三種政府抗疫模式：歐美式的散漫、中國 式的集權嚴控，和台灣、南韓、日本等控管相對人性化的綜合模式。

這樣分類可能嫌粗糙，但在英國變種病毒傳染力增強70%，引發全球恐慌，70多國禁止英國航班入境後，美國 照樣對英國門戶大開，只要求英國來的旅客居家隔離，非常鬆散，疫情如續爆發毫不意外。

不妨粗分三種模式：一，中國模式。只要出現疫情，斷然封城，小區城管出動，除了買菜買藥，嚴禁出入，必要時配送菜到家。今年1月武漢封城76天，號稱只死3869人，很多人不信；但霹靂手段封城確實大幅降低感染。有專家說，封城可能已減少150萬人死亡。

如今中國規定，赴中國旅客登機前須檢查三天前的核酸報告，入境後再隔離14天。配合中國網路監控、人臉識別，所有人的行蹤「老大哥」政府完全掌握，甚至已在建立全民DNA等生物識別庫。

這套系統用來防疫極有用，用來管控國家安全，言論、思想和行為有問題者極易監控，隨時可抓起來，極可怕。繼「網路長城」後，這套系統強大有力，侵犯人權和隱私，誰管你。中共還通知媒體未經官方核准的疫情不准報導，嚴控消息走漏，統稱為中國模式。

二，歐美模式。美國到今天還沒有核酸檢驗報告等要求，連登機量體溫都不普遍。缺設備嗎？是部分原因。從疫情之初缺口罩、防護衣和呼吸器等，如今核酸或病毒檢測速度慢、費用高(洛縣政府開始免費提供病毒檢測盒)，商店等許多場所只管制人潮流量，根本不量體溫。

除了不想做，認為這是冒犯客人，歐美人重視個人權利和自由。紐約州要求從英國入境旅客自我隔離14天，天曉得這些人會聽從認真在家隔離。美國高達四成人不願戴口罩，川普帶頭反對口罩，白宮和加州州長都呼籲居家避疫，自己卻到餐館聚餐或家庭三代團聚，美國成全球疫情最糟國家一點不意外。歐洲情況和美國類似。

三，台灣、南韓、日本等可說是上述兩種模式的綜合體。台灣政府嚴控入境旅客，從機場入境就隔離，用政府簽約的專用計程車載送旅客，規定在自己家隔離14天，須有獨立衛浴的房間，官員會登門檢查；或住隔離旅館14天，不准外出，旅館三次送餐到房門口。

旅客手機會被裝上SIM卡追蹤行程，等於網控行動，和大陸類似。如把手機留家中，偷溜出去玩，抓到罰款150萬台幣(約5萬美元)，衛生部門官員、里長每天兩次電話追蹤，詢問有無發病。

這些近乎「老大哥」式的管控，不同的是，個人行蹤14天後恢復正常。政府不會以國家安全為由監控民眾。而任何個案被發現後，政府會不記名，公布確診個案近日行蹤，幾日幾時幾分到過哪裡，提醒可能和確診者接觸過的民眾防疫。

這種貼心和嚴密程度，台灣疫情控制獲世界第一不意外。美國有科技但缺錢，政府也不想做。中國有技術有錢，政府做得太過頭，讓人害怕。台韓日折衷，也維護人權，民眾相對安心。