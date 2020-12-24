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加州感染人數激增 醫院大排長龍

 編譯組／綜合報導 
凱瑟醫療機構發布的影片顯示，大量病患湧入醫院，連走道上都滿滿是新冠病患，有些還配掛氧氣面罩。（KCAL 9）
凱瑟醫療機構發布的影片顯示，大量病患湧入醫院，連走道上都滿滿是新冠病患，有些還配掛氧氣面罩。（KCAL 9）

凱瑟醫療機構（Kaiser Permanente）22日發布南加州唐尼市（Downey）與芳塔那市（Fontana）醫療中心內部錄影畫面，顯示院內到處都是病患，有些人甚至得躺在走道的病床上，甚至有些人還得戴上氧氣面罩，在外面的帳棚內等待就醫。 

KCAL 9取得的影片，來自加州各地醫師線上圓桌論壇，目的在勸導民眾待在家中以免外出感染或散播病毒。凱瑟醫療機構在加州共有36家醫院，病患容納人數已經超過100%。 

一名醫護人員在影片中表示，他親眼看到有人孤伶伶地死去，他也看到護理師累到癱，但心裡還是掛念著家人。另一名醫護人員呼籲，如果大家繼續在年底假期聚會，那樣只會導致醫院體系進一步癱瘓。 

凱瑟醫療機構總裁兼執行長亞當斯（Greg Adams）在唐尼醫療中心外面指出，現在已經收治278名病患，70%都罹患新冠，ICU的病人更有95%是新冠患者。他說，醫院的空床越來越少，如果新冠病例還繼續增加，他們恐怕難以負荷。 

加州衛生與福利廳廳長加利（Mark Ghaly）表示，影片凸顯的正是醫院現在面臨的窘境，特別是在感恩節假期前後，人們大量聚會所帶來的負面影響。醫療專家認為，他們現在能給的「處方」就是，能待在家裡就別出門，「最好連空氣都不要跟他人共用」。

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