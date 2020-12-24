華裔女醫師戰勝白血病 接種疫苗前線抗新冠

陳加洛（左）為醫院首批注射新冠疫苗。（陳正治提供）

在唐尼市基督教長老會醫院擔任內科醫師的陳加洛，日前在南加 新冠疫苗 到達後，成為該醫院首批注射疫苗的醫護人員。她說感覺良好，接種完後她又返回抗疫第一線。當周圍同事看到她精神抖擻的狀態，但誰會想到這位看來文弱的醫師，曾身患白血病，並在康復後放棄就讀的政治系文科，改學醫科。她說，她想要感謝拯救她的醫師，救護更多患者。

陳加洛兩年前開始在這所醫院服務。新冠肺炎疫情發生後，她一直在抗疫前線，救助病毒感染患者。隨感染者愈來愈多，她所在科室的醫護人員壓力也愈來愈大。她和同事每天超時工作，努力讓更多患者康復。

陳加洛是羅蘭學區教委陳正治的小女兒，陳正治對女兒說，雖說這是人類百年一遇的災難大挑戰，但希望她在第一線在救護病人時，也能多多保護自己。陳加洛則回說，會盡職盡責，不會忘記轉戰醫科時立下的心願。

陳加洛的女兒今年不到三歲，先生在一家主流媒體擔任記者，平時工作也很忙碌。為了減輕夫妻兩人壓力，先生的爸媽從澳洲趕來，幫助料理家務，陳加洛非常感激。

陳加洛非常勤奮好學，從高中到大學深造，多次獲得各類獎學金及學術競賽獎。她是校樂隊成員，還彈得一手好鋼琴，起初在南加名校Scripps College讀政治學，後因為罹患白血病（血癌），治療約一年。她在希望城（City of Hope ）醫療機構治療期間，陳正治鼓勵她用樂觀態度面對。她的哥哥為她捐獻幹細胞，經過一段治療後病情終於康復。治療期間，她做過化療，當時頭髮都掉光，是父親的鼓勵以及她的樂觀、希望、堅韌，讓她戰勝病魔。

她因為曾罹患白血病，對癌症患者心態的暸解比普通人更深刻。為了讓更多病人康復，她決定轉學醫科，並於2018年在洛杉磯波莫那健康科學西方大學獲得醫學博士學位。她說，她所學的專業是通過建築全身的免疫系統，達到抗擊頑症目的。在診斷病症時，不僅觀察物理特徵，還要通過生活方式、情緒及環境綜合考量。

陳加洛一家在其父陳正治的影響下，都很樂於回饋社區。她的姊姊陳加煒目前在舊金山 市府擔任市府律師，下班後也以志願者身分在舊金山抗疫指揮中心協助抗疫。