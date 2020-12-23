詐領40億失業金 3月曾示警

針對加州 正面臨歷來金額最大的失業救濟金詐欺 風暴，至少達20億元，甚至有預估達40億元，州議會和安全專家卻表示，加州早在3月新冠肺炎疫情開始前便放鬆警惕，沒有與其他州一樣，利用識別軟體揪出虛偽申請。但好消息是，州府正加強防止大批監獄 囚犯 (包括死囚)，申請失業救濟金的離譜情況。

先前對檢察官、審計官員和立法者，針對失業補助制度中的弱點給予的早期警告置之不理，加州就業發展局（Employment Development Department，EDD）如今只能亡羊補牢，努力糾正過去錯誤。立法機關也緊急提出相關法案，希望杜絕詐欺行為再發生。

洛杉磯時報報導，若加州採取與其他州一樣的預防措施，包括使用複雜軟體識別可疑的申請者，將社會安全號碼保留在官方郵件中，將失業索賠與加州監獄囚犯個人數據進行核對，並與其他35個州進行例行交叉檢查等，可預防許多假冒索賠案。

根據與EDD簽訂發包現金卡合同的美國商業銀行(BOA)警告，加州失業救濟金恐已遭詐領20億元。然隨著失業補助詐欺案不斷被披露，一名檢察官說，未經證實的證據表明，總詐欺金額恐達40億元。

BOA稱，已確定有64萬個可疑帳戶，包括嬰兒、兒童、百歲老人和他州居民都提出申請。

地區檢察官組成的工作小組也稱，監獄犯人的名義，向約2萬1000筆申請案支付4億元。

加州監獄官先前堅持認為，他們不能與EDD在法律上共享囚犯的個人訊息，但這一說法，本月被加州司法廳（State Department of Justice）駁回。

根據加州審計長說法，EDD從3月收到申請者的社會安全號碼遭詐欺的相關警告，但並未採取行動。

立法者也質疑，為何EDD五年前取消與一家使用複雜軟體協助查詢虛假申請公司的合同。該公司推出的軟體，已用於內華達、威斯康辛州等數十個聯邦和州機構。

LexisNexis Risk Solutions政府部門首席執行長Haywood Talcove對如此大規模欺詐行為並不感驚訝，該組織先前已警告加州和聯邦機構。

在新的法律支持下，相關單位終於開始針對監獄囚犯與失業人口，進行交叉比對，且重新雇用反詐欺承包商。立法人員也於本月提出幾項打擊詐欺法案，包括加州眾議員Petrie-Norris所提出，要求EDD對失業人數與囚犯數據進行交叉和對法案等。

EDD發言人Levy說，該機構已與Thomason Reuters簽訂新合同，並於10月1日恢復使用相關反詐欺軟體。EDD也與另一個承包商ED.me簽訂合約，該承包商能在寄送支票前，驗證申請者身份。