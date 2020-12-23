我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黎智英高院申請保釋成功 保釋金1千萬港幣

周星馳被追7千萬港幣佣金 法官裁定舊愛于文鳳敗訴

南加優優劇團 1月1日推新春節目

洛杉磯訊
南加優優劇團將於2021年1月1日下午1點1分，推出「春回大地百花開」新春特別節目，與全球華人共迎新年。（優優劇團提供）
南加優優劇團將於2021年1月1日下午1點1分，推出「春回大地百花開」新春特別節目，與全球華人共迎新年。（優優劇團提供）

南加優優劇團將於2021年1月1日下午1點1分，推出「春回大地百花開」新春特別節目，與全球華人共迎新年。

優優創辦人楊敦平導演表示， 疫情期間深深體會到宇宙浩瀚，人類總該為後世子孫記錄些什麼。身為演藝文化人士，應該擔當起社會責任做些事。所以這次帶領優優團隊，共同製作這個節目。節目內容新鮮豐富，有世界級演出，讓大家眼目一新，還可看到許多政治人物的身影，美國新任正副總統拜登與賀錦麗，也會在節目中向大家拜年。

劇團團長徐蘭曾表示，優優是一個演藝團體，在閉關時間，並沒有停下腳步。疫情開始時，防護設備告急，優優理事率先捐贈4萬5000個口罩給洛杉磯縣衛生局和州政府緊急中心；並於山火肆虐時，捐贈午餐給消防局和警察局。節目聯合導演林玫君及伊凰表示：加州居家避疫，節目進行有很大難度，但大家努力做到了。

「人文磚美華人文學會」會長王曉蘭，及蔚藍人文堂堂主藍蔚藍，將在節目中介紹各種藝文活動。

春暖大地百花開節目，播出時間：YouTube：1/1 /2021 1:01PM( 美西時間) 。查詢「2021新年特別節目春回大地百花開」，漢天衛視： 1/1/2021周五8:00 PM (美西時間）。

導演 疫情 華人

上一則

奇諾岡華美協會 會長線上交接

下一則

詐領40億失業金 3月曾示警

延伸閱讀

世界晚報／抨擊川普淡化駭客攻擊 拜登：「我將嚴肅面對」

世界晚報／抨擊川普淡化駭客攻擊 拜登：「我將嚴肅面對」
賀錦麗參院遺缺由加州州務卿帕迪拉遞補

賀錦麗參院遺缺由加州州務卿帕迪拉遞補
加州州務卿帕迪拉獲任聯邦參議員接棒賀錦麗

加州州務卿帕迪拉獲任聯邦參議員接棒賀錦麗
拜登打新冠疫苗：沒什麼好擔心的

拜登打新冠疫苗：沒什麼好擔心的
賀錦麗、伊凡卡赴前線助選…喬州參議員複選 130萬人已投票

賀錦麗、伊凡卡赴前線助選…喬州參議員複選 130萬人已投票
拜登公開接種疫苗 賀錦麗錯開接種時間將等到聖誕節後

拜登公開接種疫苗 賀錦麗錯開接種時間將等到聖誕節後

熱門新聞

9000億元新紓困法案幾近達成協議，包括第二波紓困金的發放。(美聯社)

如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？

2020-12-21 16:53
聯合航空591號航班抵達洛杉磯國際機場。（ABC 7）

飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝

2020-12-19 02:00

爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人

2020-12-18 14:30
眾議院議長波洛西在接受美聯社採訪時(Nancy Pelosi)表示，國會計畫在19日晚，宣布達成協議的消息。（美聯社）

波洛西：國會計畫19日晚宣布達成9000億元新紓困案消息

2020-12-19 14:45
南加部分商圈因限制室內購物人數，出現消費者大排長龍的景象。（記者陳開／攝影）

南加「疫」怪相 ICU滿載 商圈排隊似黑五

2020-12-19 21:05
劉先生自己打造的魚池，上百尾錦鯉暢遊其中。（記者楊青／攝影）

南加華人後院五層樹屋 如世外桃源

2020-12-21 19:59

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
返家停車遭劫 芝華男當場遭槍殺 警方已逮捕16歲槍手

返家停車遭劫 芝華男當場遭槍殺 警方已逮捕16歲槍手
「600元少得荒謬」川普可能拒簽9千億紓困案

「600元少得荒謬」川普可能拒簽9千億紓困案
紐約華醫李旭輝獄中染新冠死亡 女兒：我父親也是人

紐約華醫李旭輝獄中染新冠死亡 女兒：我父親也是人
疫苗真能抵禦變種病毒？輝瑞、莫德納回應了

疫苗真能抵禦變種病毒？輝瑞、莫德納回應了
為何6共和黨參議員 在紓困法案投下反對票？

為何6共和黨參議員 在紓困法案投下反對票？