南加優優劇團 1月1日推新春節目

南加優優劇團將於2021年1月1日下午1點1分，推出「春回大地百花開」新春特別節目，與全球華人共迎新年。（優優劇團提供）

南加優優劇團將於2021年1月1日下午1點1分，推出「春回大地百花開」新春特別節目，與全球華人 共迎新年。

優優創辦人楊敦平導演 表示， 疫情 期間深深體會到宇宙浩瀚，人類總該為後世子孫記錄些什麼。身為演藝文化人士，應該擔當起社會責任做些事。所以這次帶領優優團隊，共同製作這個節目。節目內容新鮮豐富，有世界級演出，讓大家眼目一新，還可看到許多政治人物的身影，美國新任正副總統拜登與賀錦麗，也會在節目中向大家拜年。

劇團團長徐蘭曾表示，優優是一個演藝團體，在閉關時間，並沒有停下腳步。疫情開始時，防護設備告急，優優理事率先捐贈4萬5000個口罩給洛杉磯縣衛生局和州政府緊急中心；並於山火肆虐時，捐贈午餐給消防局和警察局。節目聯合導演林玫君及伊凰表示：加州居家避疫，節目進行有很大難度，但大家努力做到了。

「人文磚美華人文學會」會長王曉蘭，及蔚藍人文堂堂主藍蔚藍，將在節目中介紹各種藝文活動。

春暖大地百花開節目，播出時間：YouTube：1/1 /2021 1:01PM( 美西時間) 。查詢「2021新年特別節目春回大地百花開」，漢天衛視： 1/1/2021周五8:00 PM (美西時間）。