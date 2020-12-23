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橙縣華裔參政先驅 余顯利93歲病逝

本報記者／橙縣報導
華裔社會活動家暨會計師余顯利（Henry Yee），已於日前病逝，享壽93歲。（取材自臉書）
華裔社會活動家暨會計師余顯利（Henry Yee），已於日前病逝，享壽93歲。（取材自臉書）

華裔社會活動家暨會計師余顯利（Henry Yee）日前病逝，享壽93歲。僑務諮詢委員楊賢怡指出，余顯利在海外推廣中華文化不遺餘力，曾任南加州中文學校聯合會第二屆會長，推廣僑教，是後代的榜樣。

余顯利祖籍廣東恩平，生於洛杉磯。1935年美國爆發經濟危機，他隨家人回中國，先後在廣州、恩平、香港讀書；1950年重返美國。

他的外孫女在臉書上為文哀悼，「我的公公生前是一位充滿活力，非常聰明的人，他在92歲時還能在水裡和海豚游泳」；她很高興在公公生前的最後幾個小時，能替公公奉茶。

根據余顯利親友提供的資料，余顯利回美後開始在中餐館當洗碗工，1952年應徵入伍，1954年退役進入大學攻讀商業管理系，畢業後在加州政府稅務部門工作。1969年他考取審定會計師，遂辭去公職開設會計師事務所。

余顯利自70年代後期起，開始投身社會、政治活動，1984年被加州州長委任為南加州唯一的華裔諮詢員，1985及1987年兩度被雷根總統委任為白宮成人教育顧問。1991年獲布希總統任命為全美信用標準委員會永久委員，並曾任美國共和黨亞裔聯盟第一副主席等職。他也曾於1986年參加橙縣杭廷頓灘市（Huntington Beach）市議員選舉，為首位華裔候選人。雖然功敗垂成，但也樹立了華裔勇於參政的榜樣。

加州 華裔 美國

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