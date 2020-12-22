人口普查 全美年齡中位數38歲

人口普查 局正在處理2020年人口普查數據，以在法定期限的12月31日前，提供完整準確的各州人口數字。人口普查局15日舉行線上會議，發布2020年人口統計分析，該數據提供截至2020年4月1日全美人口的估算，該統計分析有助於查看普查結果的完整性。

人口普查局分析三組不同的人口規模，顯示全美人口的年齡中位數有三個數字，分別為38.4、38.5和38.7。人口普查局副局長兼首席運營官Ron Jarmin表示，人口統計分析不是像2020年人口普查那樣從住戶收集答案，而是使用當前和歷史的重要統計資料，和其他資料來估計美國人口的規模。通過在2020年人口普查的首批結果之前公佈這些估計資料，人口分析提供了一種獨立的人口測量方法，以便與官方人口普查人數進行比較。

人口統計分析是幫助他們分析2020年人口普查人口統計數據完整性的寶貴資源。人口統計估計值是使用出生和死亡紀錄，移民 數據以及醫療保險 紀錄得出。

出生和死亡估計數相對準確，因為是基於非常準確和完整的國家生命統計系統（National Vital Statistics System）。但是移民數據沒有類似統計系統，導致移民估計數存在更大的不確定性，因此估算外國移民主要依靠人口普查社區回應狀況，和其他數據來源。

人口統計分析高級技術專家Eric Jensen表示，自1960年的人口普查以來，他們進行人口統計分析，隨著時間推移，他們的估算方式得益於估算理論和行政紀錄的改進。