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疫期商場擠 華人網購聖誕禮物

記者張宏／洛杉磯報導
今年的聖誕節禮物多數都在公路上奔跑，商家還推出Express郵寄服務。（記者張宏／攝影）
今年的聖誕節禮物多數都在公路上奔跑，商家還推出Express郵寄服務。（記者張宏／攝影）

聖誕節是送禮物的日子，尤其今年大家飽受疫情困擾，心情鬱悶，更需要禮物安慰。因此即使新冠病例每天暴漲，連日來商場仍是客人如織，並未影響人們想過節送禮物給親友、孩子和自己的心情。

近來快遞公司更是每天忙著把四面八方的網購產品送到家門。羅斯密市的郵局（USPS）後院堆滿了各種貨物，受疫情加節日網購增加的影響，寄送時間似乎也比往日更長。有華人擔心禮物無法準時送到，臨時購買成為亞馬遜會員，希望能趕在節日前將禮物送到。

華人徐先生說，亞馬遜的物流真的沒話說，Prime會員基本上都能保證兩天送到，所以他下單成為會員就為了趕在節日前把禮物送到。

聖誕節是送禮物的假日。（記者張宏／攝影）
聖誕節是送禮物的假日。（記者張宏／攝影）

由於居家避疫苦了孩子，不少華人父母們今年一直在給孩子買各種玩具，緩解居家的枯燥；臨近聖誕節，不少父母加上聖誕老人三份禮物一起送上。華人李女士表示，孩子沒法出去玩，在家裡只能靠玩具撐著，所以一直在給孩子買不同的玩具。聖誕節她買了Magna-Tiles，爸爸買了托馬斯小火車set，還要代聖誕老人給孩子買一個禮物。但因為實在不知道買什麼，還特別去媽媽群求助。

華人媽媽薛女士的兒子喜歡恐龍，所以聖誕節給孩子買了恐龍書和恐龍玩具。她說，其實居家避疫以來，每周都有亞馬遜和好市多包裹送到家裡，多半是給孩子的禮物。

不少女性並趁機送禮物給自己。華人Tina劉最近入手韓國愛茉莉（AMOREPACIFIC）貴婦線的抗衰老系列。她說，這一年因為疫情在家照顧老小太操勞，想犒勞自己，現在化妝品基本閒置，護膚才是王道。她買了明星產品煥采活膚豐潤面霜（Time Response Skin Reserve Intensive Creme）和綠茶原液精華水， 都是主打滋潤補水，改善皮膚質感。

人們在商場選購禮物。（記者張宏／攝影）
人們在商場選購禮物。（記者張宏／攝影）

Amy楊認為過節要有儀式感，現在花幾百元護膚比買包包實際。她偏好日系高端品牌奧爾濱（Albion），雖然以前在美國很難買到，但現在這個牌子在美國有了官網，買起來方便多了。美國官網買50元、100元和150元都有禮物贈送，她買了一瓶健康水(Skin Conditioner )和平衡水乳（EXCIA Renewing Extra Rich Milk SV），都是最夯的產品，還獲贈可愛購物袋。

不少公司在家辦公，少了很多職場應酬，但是人際關係還要維持。王小姐就給要好的同事買了瑜伽裝備（Yoga Block），郵寄到對方家，還附贈收據，方便對方不喜歡退換。她說，現在是線上見面，也想借助禮物互相打氣。另外她給孩子老師買了亞馬遜禮品卡，隨著感謝電郵一起發送，快捷實用。

華人 聖誕節 亞馬遜

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