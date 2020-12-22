自家搭建樹屋 當心法規、安全

在大樹上搭建美麗的樹屋，獨特又浪漫，牽動無數孩子和家長的夢想。不過，加州 許多城市和地區對居民在自家前庭後院搭建樹屋，有不同規定和限制，了解法規是搭建樹屋的第一步。

華人 營建公會副會長、洛杉磯 ACSA起航建築工程學院院長王典樂表示，搭建樹屋通常都在農用土地上，空間較爲開闊。無論是在樹上搭建一個簡單的平臺供大人喝茶聊天，還是建一個小木屋給孩子玩耍，安全是首要問題，包括人員安全、消防安全和樹木健康安全。

加州各地對居民在自家土地上建築樹屋規定寬嚴不同。洛杉磯縣規定，民宅中64平方呎或以下的樹屋不需要申請建築許可，但拉肯亞達市兩年前也曾發生居民在自家後院的橡樹上搭建樹屋，因涉及加州保護樹種，結果被城市裁定非法後拆除。

拉肯亞達一位名叫John Womack的父親，在後院大橡樹上為自己的三個男孩搭建木質玩耍平臺。當時Womack在市府聽證會上申辯，他家搭建樹屋完全按照建設法規，確保完全沒有傷害到大樹，而且完全沒有修剪和砍除任何樹枝。Womack表示，即便他建樹屋時使用了一些不銹鋼螺絲，但並未違反法規，請求市議會網開一面。

但拉肯納達市府請來的樹木專家指出，任何螺絲釘、釘子和訂書釘至少會傷害到樹皮，可能引發細菌進入樹木主體，造成樹木永久性傷害。市議會最後同意當地居民可以在充分考慮風險的情況下選擇別的樹種搭建樹屋，但禁止在橡樹（oaks）和無花楓樹（sycamores）等保護樹種上搭建樹屋。

從2003年開始為無數家庭搭建樹屋的Tree Top Builders表示，民眾計劃搭建樹屋時，首先要考慮安全問題，因此建築許可非常重要，商業性的樹屋通常必須要申請許可。但如果樹屋是搭建在自家後院，或也可以不用許可。但事實是很多城市私家後院的樹屋蓋成之後，往往會受到鄰居的舉報和政府部門的否定，導致一些屋主不得不拆掉心愛的樹屋，但也有城市對居民搭建樹屋相對寬鬆，交納一定費用後了事。

很多城市對搭建給孩子玩耍的樹屋不用許可，但也有城市連依樹搭建小露台也要許可，比如一些城市要求樹屋的地面面積不超過100平方呎，高度不超過15呎，離主屋不超過20呎，不能影響電線設備安全等。

樹屋建造專家表示，獲得許可後動工主要是將樹屋日後停工或拆除令的風險降低到最小，而且確保建設樹屋的樹木健康安全，還可以免去鄰居糾紛。

但現實中，有一些住家因爲不想支付申請手續費，或擔心曠日持久的審批過程，或一些人家院子很大，不太可能受到鄰居質疑，或相信受到質疑也容易溝通解釋，私下建造樹屋成爲社區一景。

無論何種情況，建築專家表示，樹屋建造安全最重要的是設計與樹木結構兼容，構造避免傷害樹幹、樹枝和樹皮。樹屋還需要能夠在刮風時保持穩定，不會因樹枝摩擦造成傷害。

在開始建築樹屋之前，最好請有執照的樹木專家，檢查所選的樹木結構是否完整，任何缺陷都應事前整修解決避免隱患。樹屋因依托地面支撐，要減輕建築材料對樹木的壓力。樹屋結構設計也要考慮給樹木生長留足空間。

專家表示，建造樹屋最好不要拆除重要的樹枝來擴展樹屋容量，因爲砍伐會給樹木留下傷口容易腐爛，導致有害疾病的病原體的進入樹木導致壞死。

此外，樹枝之間也最好不要捆綁或懸掛金屬鏈、細繩、繩索或其他約束，因爲隨著時間流逝，樹枝容易出現腐爛和破裂。