疫情嚴峻 餐館不如脫衣舞店

新冠疫情 兇猛，加州居家避疫 管制，隨著疫情起伏，對於餐館業堂食或戶外用餐，朝令夕改，已在生存邊緣掙扎的餐館業者開開關關，叫苦連天。

對於限制餐館戶外用餐，業者頗有怨言，尤其是原先希望在四處通風，減少傳播疫情情況下，另外創造營收模式，維持營運，沒有想到餐館業絞盡腦汁花費成本，打造一個可用的空間，卻一而再、再而三地被禁止營業，無疑是讓新的投資打水漂，可說雪上加霜。

為扼止疫情散播，採取居家避疫，減少人際接觸，所收效果大夥都能理解；但在執法過程與法令解釋上，卻各行其是，各找竅門，讓規規矩矩的業者深深覺得守法者反而吃虧。

像是三令五申要求民眾居家避疫的加州州長紐森，在禁止令頒布後，自己到高檔餐館與數個家庭朋友聚餐，不戴口罩齊聚室內，逍遙快活，將自己的禁令當耳邊風，焉能要求餐飲業信服遵守禁令。

另外，在聖地牙哥脫衣舞俱樂部，對於嚴格的防疫禁令，主張侵害他們的言論自由權，結果該縣高等法院法官裁定，脫衣舞俱樂部仍可在不造成新冠實質擴散情況下繼續營業，並發布補充命令，指該項裁決適用於所有聖地牙哥縣餐館，即可提供餐點外帶以外的服務。

從該項裁定衍生出，洛杉磯其他縣市餐館，可否提出訴訟比照辦理，或許在法官認定下另外找出生路；否則一個以照顧「民以食為天」的餐飲服務業，其生存重要性豈不是不如以「食色性也」取悅舞迷的脫衣舞店。

雖然性企業與食事業在疫情下，孰重孰輕有了第一回合的比拚，各有基本客群，並不牴觸，如能互相扶持，都能准許正常營業，也是業者最大的希望。但是偏偏天公不作美，病毒不但不消散，反而更猖獗，導致禁令一波波，餐飲業者難以維生，在危急存亡關頭，欣見洛杉磯縣府提出紓困方案，每家餐館最高可獲3萬元救助，雖是杯水車薪，卻讓業者高度期盼。

遺憾的是看似充滿善意的及時雨，卻是並不嚴謹的急就章，救助金額有限，卻誇口可准許2500名業者申請，僧多粥少，又採先到先得，猶如在電腦上競速比賽，只要自認是符合資格，誰在第一時間搶先註冊，誰就獲得救助。

這種模式是熟悉電腦程式工程師的拿手絕活，並非拿炒菜鍋的餐飲業者能與其抗衡，結果是餐館老闆一大早就在電腦上搶先註冊，在分秒必爭情況下很難擠上前200名，不過自認已在2500名單之內，應該也可獲得補助，不平的是只靠縣府「各縣獲配救助款已發完」一句話，就被打了回票。

好一個「一場遊戲一場夢」，乖乖聽話、起個大早守在電腦前的餐館業者，難怪要抱怨「我們被耍了」。

百年一遇的疫情兇險，凸顯了官僚的昏庸與弱智，讓餐飲業者嚐盡了苦頭，看到自己待遇還不如脫衣舞店，官員又只會信口開河，規矩納稅的餐館業者求生碰壁，豈能不生氣。