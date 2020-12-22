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紓困第二波 華裔人士：政府送聖誕禮 只能解燃眉急

記者啟鉻／洛杉磯報導
有華裔人士認為，舒困計畫最終會導致無家可歸者增多。（本報檔案圖片）
有華裔人士認為，舒困計畫最終會導致無家可歸者增多。（本報檔案圖片）

美國第二波紓困方案，將發放600元給符合資格家庭的成人和孩童，社區華裔人士說，這是美國政府給弱勢群體過聖誕節、新年禮金，但只能有短期效果，解決不了長遠問題。

美國第二輪舒困計畫，華裔社區人士認為，不能解決長遠問題。（網路截圖）
美國第二輪舒困計畫，華裔社區人士認為，不能解決長遠問題。（網路截圖）

美國華人聯合總會前會長李社潮表示，這是政府沒有辦法中的辦法，在社會大眾總有一部分群體處於弱勢，需要政府資助，尤其在發生各種自然災難時。而且聖誕節、新年是美國民眾非常重要的節日，對於很多平時沒有多少積蓄或根本沒有存款的人，更需要此時財務支援。有很多人在疫情下沒法工作，生活面臨困難，此時紓困計畫就顯得非常及時和 重要。

哈佛智庫創辦人何美湄認為，紓困計畫正面影響是能夠解決疫情中處於生活困擾的人燃眉之急。從另一方看，造成國庫愈加空虛，長期看會導致更多負面問題。

內蒙古總商會會長于忠霞表示，紓困計畫的用意很好，可幫助更多民眾度過難關。但政府付出更多，國庫就會更空虛，外債也會增加。「羊毛出在羊身上」，未來納稅人的繳稅額會增加，導致通貨膨脹，無家可歸者也會增多。最終負面結果就要全體納稅人埋單，惡性循環。

社區評論專員劉青表示，紓困計畫可通過消費刺激經濟，但對於經濟恢復不是個好的方法。紓困計畫發放的現金支票，對於勤儉的華人來說，或許能管用多日，但對於一些習慣大手筆支出的族裔群體，恐怕一次就花光了。所以對於美國疫情中恢復經濟，紓困計畫如同往油燈裡添油，解決不了長遠問題。

劉青認為，要想恢復美國經濟，最重要的辦法就是嚴格避疫，加強管控，勿揚湯止沸，而是釜底抽薪。

紓困 美國 疫情

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