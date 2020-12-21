假日裝飾物 每年平均引發770起火災

美國消防協會的數據顯示，美國消防部門每年平均接到770起，由假日裝飾物引起的房屋結構火災。（愛迪生電力公司提供）

美國 消防協會的數據顯示，在2014年到2018年間，美國消防部門每年平均接到770起，由假日裝飾物引起的房屋結構火災，因此民眾要小心別讓假日裝飾成為一場災難。

南加 愛迪生電力公司建議，每月測試家中所有的煙霧警報器，確保均正常工作。切記檢查存放的裝飾品，並丟棄任何已經破裂或磨損的電線，以及破損的燈泡，因為會引起電擊、灼傷或火災。檢查要裝飾的區域，並確定有多少個可用插座，以便可以作出相應計劃。閱讀電氣裝飾物隨附的說明，確保是室內還是戶外使用。

「國際電力安全基金會」（Electrical Safety Foundation International，簡稱 ESFI)建議購買帶有表明該設備已通過國家認可測試實驗室（例如Underwriters Laboratories（UL））獨立測試之標籤的電氣設備。切記不要使延長線過載，並且切勿連接兩根延長線來加大長度。在爬梯子安裝節日燈具之前，請檢查其是否鬆動或有螺絲沒裝上。每年有數千人在節日裝飾過程中跌傷。

其次是戶外掛裝飾時抬頭留意電源線，切勿在電線或電線桿十呎內安裝燈具和電線。在室外懸掛燈具時，請使用木製或玻璃纖維梯子。室外電氣裝飾物應插入接地故障斷路器保護插座。

第三是有關聖誕樹安全提示：對於活樹，請確保在樹架上加水，並且每天都要重新加水，因為加熱的房間會很快使樹木變乾。請勿在帶有金屬葉片或樹枝覆蓋物的人造樹上，使用電子裝飾品或燈串。為避免起火，請記住將樹放在距離所有熱源（例如壁爐或空間加熱器）至少三呎以外的地方。

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