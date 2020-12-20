巴市商家車遊抗議 要求「安全復工」

巴沙迪那的商業主和商會成員組成車隊前往市政廳前抗議。（Paul Little提供）

小商業主和一些員工19日組成車隊前往巴沙迪那市政廳抗議，呼籲政府官員「安全復工 」（safely reopening）。目前疫情持續反撲，不少商家被迫關閉或嚴重限制活動。

抗議活動由加州安全復工聯盟（California Coalition for Safe Reopenings）、巴沙迪那商會、巴沙迪那獨立餐館組織主辦，成員們一早就在玫瑰碗體育館集合，然後車隊緩慢駛向市政廳。

巴沙迪那商會負責人Paul Little表示，當天大約有100至125輛車參加了車隊遊行 ，「我們實質上是在引起沙加緬度（州府）的注意，他們到目前為止所做的一切都行不通」。

參加遊行的餐館老闆Gregg Smith認為，可以非常安全地重新開放巴沙迪那的零售商店和餐館，而且也能獲得大量支持。他表示業者們遵循了政府要求做的一切，但政府對企業的限制方式是武斷的，並且產生了毀滅性的結果。他表示，首先餐館被告知在保持社交距離的情況下可以開放。「我們和其他餐廳一樣，在有機玻璃上花費了數千元，當時有機玻璃的價格上漲了三倍，但我們還是買了」。

「持續了大約兩周後，我們被告知不行了，現在必須擺到戶外去」。於是商家又在戶外用餐中投入很多錢。他的兩家餐廳共計花費了10萬元來建立戶外用餐區。原本洛縣 衛生局已禁止戶外用餐，但巴市擁有自己的衛生部門，成為洛縣唯一允許戶外用餐的城市。但如今巴市也被禁止了，本月早些時候，州府的公衛令禁止了所有的戶外用餐。

不少餐館老闆都抱怨指出，沒有證據支持戶外用餐會增加病毒傳播的觀點。而這些禁令對無數在餐館打工賺錢的家庭也產生了重大影響，不少員工無法支付房租。原本他們在感恩節前好不容易恢復了財務狀況，卻又受到了重創。Little表示洛縣有3萬家餐館暫關，預計其中一半將無法繼續生存。

集會的支持者包括一個名為「加州安全復工聯盟」的新組織，敦促地方和縣府制定安全、有組織、有條理和長期重新開放時間表。