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雲端慈善晚會 22日熱鬧登場

蕭迪玉
南加中華舞團將在晚會中表演新編的民族舞蹈。（南海岸中華文化中心提供）
南加中華舞團將在晚會中表演新編的民族舞蹈。（南海岸中華文化中心提供）

爾灣市訊】南海岸中華文化中心將於22日（周二）晚上6時半至8時，舉辦雲端慈善晚會，除了由中心的樂團、鼓團、祥龍瑞獅隊、爾灣華聲合唱團及南加中華舞團推出精采原創節目之外，並邀請知名作家蔣勳現身說法，分享如何善用獨處時光，豐富個人的生活與精神層次。

今年是南海岸中華文化中心及戴廣源文教大樓15周年慶，文化中心的中華樂團繼去年元宵節成功演出原創音樂劇《花木蘭》之後，再度由樂團指揮何彬創作《美猴王》音樂劇，晚會中將由南海岸中華樂團及南加中華舞團首度在雲端攜手合作，推出《美猴王》中第三樂章《龍宮尋寶》前半部，以清新亮麗的曲風，配上精心編排的舞蹈，重新詮釋西遊記的傳奇故事。

何彬表示，在第三樂章《龍宮尋寶》中，孫悟空為了尋找合意的兵器，大鬧東海龍宮，打敗蝦兵蟹將，終於奪得定海神針如意金箍棒。《龍宮尋寶》樂章一開始由古箏及豎琴獨奏互相交錯，引出結合東西方音樂元素的旋律，鋪陳出充滿奇幻色彩的海底世界。

成立才一年的南加中華舞團，在駐團導師韓雪指導下，今年學習了16支由導師群韓雪、于大雪、史穎及王童編舞的新作，該團將在雲端晚會中演出維吾爾族舞蹈《玫瑰花開》，並由青年團及少兒團分別推出《扇舞三生》、《含苞待放》等新編舞作。

南海岸中華文化中心的鼓團、祥龍瑞獅隊、爾灣華聲合唱團、圓夢親子樂團，也將在晚會中展現他們一年來在逆境中持續精進的成果。剛落成的媒體實驗室也將在此次雲端晚會中亮相，主持人潘琪兒及多位嘉賓致詞，都在全新的攝影棚中錄製完成，讓晚會的呈現更加精緻緊湊。晚會將在南海岸中華文化中心的Facebook及Youtube平台免費直播。

南海岸中華文化中心的祥龍瑞獅隊將為晚會開場。（南海岸中華文化中心提供）
南海岸中華文化中心的祥龍瑞獅隊將為晚會開場。（南海岸中華文化中心提供）
南加中華舞團將在中心的戶外劇場演出。（南海岸中華文化中心提供）
南加中華舞團將在中心的戶外劇場演出。（南海岸中華文化中心提供）
晚會中將有中華樂團原創作品《花木蘭》及《美猴王》。（南海岸中華文化中心提供）
晚會中將有中華樂團原創作品《花木蘭》及《美猴王》。（南海岸中華文化中心提供）

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