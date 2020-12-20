疫情買車試車 華商上門免費服務

工業市朋地岡瑪莎拉蒂專賣車行多語種客服人員服務華人社區。（車行提供）

工業市朋地岡Maserati ／Alfa Romeo專賣行（Maserati Alfa Romeo of Puente Hills）爲在疫情 期間更加方便民眾看車、試車和買車，充分發揮多語種客服人員溝通優勢，線下線上全方位服務吸引客人。

該車行銷售副總經理Michelle張表示，年底是汽車 銷售高峰期，不少喜歡瑪莎拉蒂風格的客人，都喜歡在年底下單。為方便民眾買車和試車，他們推出了送車上門的特別服務，無論是試車或買車，都可以免費送車到府。

張經理表示，免費送車到府服務程序相當簡單。客人可以在網上下單，或電話發郵件溝通，價格或顔色定下之後，車行會給客人發照片，全方位介紹預購汽車的各種狀況，雙方敲定之後，車行會將車子和文件送到家，讓客人簽字，車子隨後開到家門口。

她表示，試車也同樣可以免費送車上門，客人只要和車行聯繫，表示試車意願，車行可以將汽車送上門，不一定是要購買才能試車。

張經理表示，近年購買瑪莎拉蒂的華人 愈來愈多，尤其是起價8萬多元的瑪莎拉蒂旅行車，深得華人喜愛。年底買車折扣比平常更大，每一款瑪莎拉蒂都會有不同的折扣，除了汽車生產廠家的好處之外，車行還會更多讓利和優惠。