買車趁年底清倉 疫情下可省20%

工業市朋地岡大眾汽車2020年底清倉優惠多，多種華語服務，買車省錢好時機。（記者楊青╱攝影）

年底是換車買車的好時機，節省甚至高達四位數，今年疫情 下的年底清倉好處比往年更多，一些車種可以節省平常價錢的20%以上。

工業市朋地岡的大眾汽車 專賣行（Puente Hills Volkswagen）華人團隊經理Jame劉表示，一年一度的年底清倉大甩賣是買車的好時機，今年由於疫情影響，廠家給出的2020年各種車款的大眾汽車優惠更多，車行要出清2020年所有存貨，給客人的折扣比往年更大。

劉經理表示，目前新車存貨超過200輛，包括Atlas、Tiguan、Jetta等多種車款，這些原價2萬元至5萬元左右的新車，目前最高折扣達4500元，比以往最大的3000元左右的優惠折扣再折三分之一。他表示，大眾汽車這些年得到不少華人和亞裔的喜愛，除了因爲對德國汽車品牌的信賴，還有大眾全新汽車都有高達四年或5萬哩的保修，頭兩次換機油和保養免費。此外，再加三年路途故障援助（roadside assistance），也就是三年内車若在路途中出現故障，包括故障拖車、緊急情況下汽油遞送、更換輪胎、忘記汽車鑰匙打不開門等等，都將提供免費服務。

此外，一、兩年新的二手車 也是購買的好機會。劉經理表示，大眾的二手車市「好處是一、兩年新的汽車，幾乎和全新的汽車沒有差別，但價格上優惠很多」。他說，這些二手車一下能節省好幾千元，而且還在廠家保險期内，開得也放心。他表示，該車行的二手車都經過認證，可以安全使用。2017年二手大眾有2萬4000哩額外的保證里程，外加路途故障幫助；2018年的有一年或1萬2000哩保修，外加路途故障援助。目前該車行的二手大眾超過100輛。

劉經理表示，這次年底清倉優惠，還包括「Sign then Drive」促銷活動，無需頭款（0 Down payment）、無需押金（0 Security deposit）、無需首月租金，簽好文件就可以將新車開回家。 比如2020年款Jetta 1.4 S款，清倉價每月151元加稅， 辦好手續馬上開走。無論是新車或二手車，都可以貸款，而且當下的汽車貸款也是罕見的低利率。

雖然在疫情期，車行還是開放民眾試車。劉經理表示，他們嚴格按照聯邦疾病防控中心規定，除了在車行設立消毒站，為員工和客人提供消毒清潔液外，也要求大家戴口罩和保持社交距離。原來每班上崗14名銷售員，現在減少到五人，可以為客人提供更大的空間，大家都安全。

他特別提到，朋地岡大眾車行今年還特別提供買車送車到府服務，簽署買車文件辦妥手續後，買主可以要求車行將汽車直接送到家門，所有服務都免費。