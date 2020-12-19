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低收入戶、無證客 洛縣提供醫療保險

記者鄭敖天／洛杉磯報導
發言的聯邦衛生官員奇塔漢姆（Sherri Cheatham）。（會議截圖）
發言的聯邦衛生官員奇塔漢姆（Sherri Cheatham）。（會議截圖）

自新冠疫情爆發以來，加州經濟衰退使許多加州居民因遭遇裁員失去公司健保。而原本投保率就不高的低收入，與無證客群體的處境就更為雪上加霜。在由少數族裔媒體服務（Ethnic Media Service）組織的在線圓桌會議上，多名在加州衛檢系統任職的官員表示，加州目前有MyHealth LA和「加州醫療保險」（Medi-Cal，簡稱白卡）等多種政府提供的醫療保障項目，可以幫助無健保人群獲得一定的醫療保障。

洛杉磯縣公共衛生局社區合作主任（Director of Community Partnership and Programs）古爾曼（Anna Gorman）表示，對於目前缺少醫療保險的低收入居民和無證客，洛縣已經啟動My Health LA項目。這一項目主要針對那些沒有資格進入洛縣公共衛生保險系統的居民。雖然My Health LA並不是傳統意義上的醫療保險，但卻可以為申請者提供基本的醫療保障。所有申請者必須滿足年齡在26歲以上，沒有健保且處於聯邦貧困線以下這三個條件。

聯邦衛生官員奇塔漢姆（Sherri cheatham）表示，白卡是由聯邦資金支持的醫療保障項目，可以為申請人提供包括慢性病治療，心理治療，牙科治療和處方藥治療在內的多種醫療服務。由於白卡系統下的醫療保障項目有很多，因此即使居民無法申請白卡下的部分項目，還可以選擇申請其它項目。

正在發言的洛杉磯縣公共衛生局社區合作主任（Director of Communi...
正在發言的洛杉磯縣公共衛生局社區合作主任（Director of Community Partnership and Programs）古爾曼（Anna Gorman）。（會議截圖）

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