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紀欣然案女兇手 尋求減刑被拒

【洛杉磯訊】
紀欣然案中唯一女性被告Alejandra Guerrero。（本報檔案照）
紀欣然案中唯一女性被告Alejandra Guerrero。（本報檔案照）

加州高等法院17日對紀欣然案被定罪的兇手之一Alejandra Guerrero，拒絕以她犯案時未成年的理由重新量刑。

Alejandra Guerrero是該案唯一女性被告，2014年7月24日犯案時16歲。該案審訊時，陪審團認為她的犯罪行為符合謀殺的特殊情況；一旦特殊情況罪名成立，將加重刑度。

而Guerrero上訴論點是沒有足夠證據支持認定為特殊情況。但她的上訴案在去年9月，該論點遭加州第二區上訴法院的三人合議庭駁回，但合議庭下令洛杉磯高等法院法官考慮「與年紀相關減罪因素」或重新量刑。另一名被告17歲的Alberto Ochoa，上訴法院也做出相同判決。

Guerrero被判無期徒刑不得假釋。

但是洛杉磯縣新上任檢察長賈斯康(George Gascón )上任後出台一系列改革措施，包括「立刻終止未成年人在成人法庭審判。」目前洛縣檢察官辦公室稱正在審閱紀欣然案。

紀欣然案還有另兩名被告，分別是犯案時擔任司機、19歲的卡曼（Jonathan Del Carmen），以及當時18歲的賈西亞（Andrew Garcia）。

被告之一的卡曼也曾針對被判謀殺罪上訴，但今年8月19日加州第二區上訴法院的三人合議庭下令將全案發回下級法院審理，以決定是否撤銷定罪。在該案中負責開車的卡曼，因二級謀殺罪名成立，被判15年至終身監禁。

另一名被告賈西亞，加州高等法院去年8月表示拒絕重審他的案子，被判維持2019年5月的判決，即終身監禁不得假釋。

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