搶先支援小企業 國泰銀行服務社區超前部署

國泰銀行（Cathay Bank）總裁劉昌明（Chang Liu）今年10月成為新任總裁兼首席執行長。（國泰銀行提供）

國泰銀行（Cathay Bank）總裁兼首席執行長劉昌明（Chang Liu），是今年10月走馬上任。他在銀行業深耕30年，在疫情 期間堅持每天上班，把守護員工和客人安全作為最重要的事。疫情爆發後，擔綱國泰銀行最高職位的他，比政府還更早為華人 小企業提供無息或低息貸款援助，充分展示南加第一家華資銀行的社會責任感。來自台灣移民家庭 的他，熱愛工作同時注重家庭。

洛縣疫情日益嚴重，但是劉昌明每天都會去國泰位於艾爾蒙地市的辦公室上班。他說，他每天上班其中一個主因是銀行有40%的員工在第一線分行辛勤工作，他必須要以身作則，同時可立刻協助支援他們。員工和客戶的安全是他的第一要務，臨近新年，他的新年願望是希望公司員工和客人身體健康，大家一起度過這個疫情難關。

劉昌明很小就從台灣移民美國。他說，他媽媽覺得台灣的教育和美國截然不同，為了讓他能夠接受更好的教育，在他13歲那年移民美國。最初父母也和多數華人父母一樣，希望他能夠當律師或醫師，但是他最後在洛杉磯加大(UCLA)主修經濟。他當時一邊上學，一邊幫忙家裡的店，和姊姊非常親近。畢業之後他本來想去會計事務所工作，但是姊姊建議他嘗試銀行的工作，於是他向銀行投了簡歷。

經歷豐富 重視服務華人

劉昌明於是從Sumitomo Bank銀行開始入職，做到California National Bank和U.S. Bank的高級副總裁，美國銀行的行政副總裁，2014年加入國泰銀行，今年10月成為總裁兼首席執行長。

在不同企業文化銀行的豐富工作經驗，讓劉昌明更能融合不同的背景和觀點。他說，國泰銀行作為南加第一家華資銀行，是華人社區幫助國泰銀行一路成長到今天，所以華人社區一直都是銀行業務重點。銀行始終立足服務華人移民，從第一代移民到第二代和第三代，賦予不同世代以不同的產品和選擇。

國泰銀行也肩負著幫助社區的責任和使命，在疫情開始後，政府還未向小企業提供援助之前，國泰就領先啟動小企業援助計畫，為他們提供免息或低息貸款，幫助他們度過難關。

面臨變革 強調平衡經營

作為美籍華人在美國創辦及運營最悠久的銀行，國泰銀行也會面臨著新舊的變革，劉昌明選擇的是平衡。他說，國泰會繼續服務老客戶，他們占國泰客戶業務主要比例，未來也會開設更多分行來滿足他們的服務需求。同時發展數字化銀行，為第二代移民帶來便利，提供客戶不同的選擇。

新冠疫情不僅帶來各種不確定性，同時衝擊經濟，但是劉昌明對銀行業的未來充滿信心。他說，因為疫情，大家不能出去旅遊和度假，無形中節省很多花銷，所以疫情期間美國人的儲蓄率大增。而從10月和11月開始，經濟出現復甦，銀行業也是如此。國泰銀行的股票10月開始上漲，目前在逐步恢復。國泰銀行股票有很高的品質，貸款價值比(Loan To Value，簡稱LTV)控制在50%左右，且能為不同客戶提供適當的產品。最重要的是國泰股息支付非常好，現在的股息收益率(Dividend Yield)是4.1%左右，在同類股票很有競爭力。

重視工作 熱愛家庭生活

劉昌明不單重視工作，家庭也是他生活的兩大重心之一。他說，因為疫情的關係，大學畢業的女兒和兒子都回到家裡，每天他下班回來，全家人圍坐在一起吃晚飯。疫情讓彼此關係更加親近，也讓他認識到沒有什麼比家人健康更重要的事情。

疫情之前，劉昌明喜歡一家人去旅遊，很喜歡和女兒一起去各地尋找美食。提及他很喜歡品嚐不同風味的美食，女兒也喜歡美食，常常是女兒發現了一個新地方，父女兩人就一起去嘗試，有時是冰淇淋，有時是炸雞，美食讓他們感到快樂。