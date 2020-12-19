與林志玲合作 醫師蔡凱仁推疫情教育有聲書

華人創辦非營利機構為孩童推出中英文版有聲插畫書。(蔡凱仁提供)

新冠肺炎疫情 發生後，不少華裔 家庭孩童的生活大受影響。為了引導孩童正確對待疫情，樹立正確導向，華裔醫師蔡凱仁(Karen Tsai)與台灣藝人林志玲 合作，推出孩童有聲插畫書「小怪獸之舞」，希望推薦給更多華人家庭提供孩子們閱讀。

蔡醫師表示，2020年3月間與他人合作創立了非營利機構DonatePPE.org，旨在幫助更多小朋友認識新冠肺炎疫情，撫慰孩童心靈，克服障礙並最終戰勝疫情。該非營利機構特別推出提供孩童閱讀的有聲插畫書「小怪獸之舞」(Monster Dance)，特別邀請林志玲擔任有聲書中文版配音。書中插畫均由美國著名插畫家Guy Gilchrist完成。目前這本書中文版在亞馬遜網上書店有售。

蔡醫師希望，這本書的收入，扣除成本費用外，其它部分收入捐給慈善機構。希望這本有聲書能夠得到更多說中文家庭的孩童閱讀。這套有聲插畫書的中英文版App已經在App Store、Google Play上發行，其它版本資訊可至電郵[email protected]諮詢。

蔡凱仁醫師原是USC醫院內科駐院醫師，目前在UCLA醫療中心內分泌科接受專科醫師培訓。她原先與林志玲並無交往，但她向林志玲團隊介紹了推出有聲插畫書引導孩童的想法，獲得林志玲的支持和鼓勵。林志玲願意為這本書的中文版配音。