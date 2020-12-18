拜登稅改線上談 楊光明19日主講

楊光明會計師 (ROBERT YANG) 。（視頻截圖）

楊光明會計師 (ROBERT YANG) 將於19日（周六）下午3時，在世界日報 Youtube上的U視頻平台，主講「民主黨總统拜登 新税務改革的藍圖—個人税務改革」，內容精彩實用，千萬不要錯過。

楊光明表示，雖然2020總統選舉尚未塵埃落定，但我們仍需關注未來的税務走向。他會特別介绍民主党總統當选人拜登未來的税務藍圖，以便大家可以提早進行相關税務規畫。他總結說，民主黨訴求包括：增加富人税來彌補國庫收入，有更多資金防止疫情，照顧低收入和弱勢團體，加强注重環保實務。

當天講座會講到個人所得稅，長期資本利得稅以及遺產稅、贈與稅等實用必要知識。楊會計師將以言簡意賅，簡單明瞭的方式，解釋與大家息息相關的稅法。

講座收看網址：https://www.youtube.com/watch?v=QxNCSDdtdog。

楊光明的講座是洛杉磯世界日報12月19日（周六）下午1至3時，在Youtube的世界日報U視頻平台上的三場講座之一。

當天下午1時起的第一場講座，是由美國 克勤會計師事務所創始人顧衍時會計師，與合夥人楊逸凡會計師，將主講「美國稅務政策和未來變化與應對」。

下午2時起的第二場講座，由美國奧淇國際金融和美國宏盛保險與理財公司總裁黃海蒂（Haidi Huang），主講「2021年新年財務管理與規劃的關鍵四點」，包括2021年房產配置、保險配置、信托以及稅務規劃等豐富内容。