我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

總是會好的…「五力全開」演唱會 周六晚不見不散

新「旅行檢疫令」進舊金山強制隔離10天

拜登稅改線上談 楊光明19日主講

記者王若然／洛杉磯報導
楊光明會計師 (ROBERT YANG) 。（視頻截圖）
楊光明會計師 (ROBERT YANG) 。（視頻截圖）

楊光明會計師 (ROBERT YANG) 將於19日（周六）下午3時，在世界日報Youtube上的U視頻平台，主講「民主黨總统拜登新税務改革的藍圖—個人税務改革」，內容精彩實用，千萬不要錯過。

楊光明表示，雖然2020總統選舉尚未塵埃落定，但我們仍需關注未來的税務走向。他會特別介绍民主党總統當选人拜登未來的税務藍圖，以便大家可以提早進行相關税務規畫。他總結說，民主黨訴求包括：增加富人税來彌補國庫收入，有更多資金防止疫情，照顧低收入和弱勢團體，加强注重環保實務。

當天講座會講到個人所得稅，長期資本利得稅以及遺產稅、贈與稅等實用必要知識。楊會計師將以言簡意賅，簡單明瞭的方式，解釋與大家息息相關的稅法。

講座收看網址：https://www.youtube.com/watch?v=QxNCSDdtdog。

楊光明的講座是洛杉磯世界日報12月19日（周六）下午1至3時，在Youtube的世界日報U視頻平台上的三場講座之一。

當天下午1時起的第一場講座，是由美國克勤會計師事務所創始人顧衍時會計師，與合夥人楊逸凡會計師，將主講「美國稅務政策和未來變化與應對」。

下午2時起的第二場講座，由美國奧淇國際金融和美國宏盛保險與理財公司總裁黃海蒂（Haidi Huang），主講「2021年新年財務管理與規劃的關鍵四點」，包括2021年房產配置、保險配置、信托以及稅務規劃等豐富内容。

讀者也可掃瞄此二維碼，直接上線收看楊光明會計師的演講。
讀者也可掃瞄此二維碼，直接上線收看楊光明會計師的演講。

美國 世界日報 拜登

上一則

醫護先打疫苗 興奮抗疫更安全

下一則

南加房地產 11月上揚10.8%

延伸閱讀

移民系統破壞殆盡 維權組織籲拜登修正

移民系統破壞殆盡 維權組織籲拜登修正
拜登經濟團隊恐打造股市大泡沫 就怕通膨戳破

拜登經濟團隊恐打造股市大泡沫 就怕通膨戳破
拜登就職大典 VIP線上觀看必須捐至少50萬元

拜登就職大典 VIP線上觀看必須捐至少50萬元
新獲提名的白宮顧問確診 本周曾與拜登同赴喬州

新獲提名的白宮顧問確診 本周曾與拜登同赴喬州
副總統潘斯和拜登 將先後接種新冠疫苗

副總統潘斯和拜登 將先後接種新冠疫苗
拜登政府環保署長 傳相中北卡州環境監管首長

拜登政府環保署長 傳相中北卡州環境監管首長

熱門新聞

大多數新冠症狀是模棱兩可的。（美聯社）

嗅味覺減退 新冠最靠譜指標

2020-12-14 02:16
華人川普支持者與路人發生語言衝突。（記者王若然／攝影）

抗議舞弊…華人川粉阿市示威 與路人對罵

2020-12-13 02:15
阿罕布拉市京華酒店。（記者王若然／攝影）

又是疫情 南加一家頗具規模的飲茶店永久歇業

2020-12-10 22:12
位於蘭卡斯特Century路45000街區的一處民宅日前發生命案。（谷歌地圖）

南加教練殺害兩子女並將其斬首 還要其他兩子觀看

2020-12-09 18:42
蒙市Monterey Park Convalescent Hospital。（記者王若然／攝影）

南加蒙市2療養院再爆疫情 累計144人染疫

2020-12-11 02:17
大陸男星吳秀波位於聖瑪利諾的豪宅降價掛牌出售。（本報檔案照）

吳秀波南加聖瑪利諾豪宅賠錢賣

2020-12-12 02:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
高度傳染性疾病在疫苗問世後多久絕跡？圖表告訴你

高度傳染性疾病在疫苗問世後多久絕跡？圖表告訴你
不以人廢言！川普給拜登上的三堂經濟課

不以人廢言！川普給拜登上的三堂經濟課
女學生車禍過世1個月...天天準時交報告嚇壞眾人 教授親揭真相

女學生車禍過世1個月...天天準時交報告嚇壞眾人 教授親揭真相
驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金

驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金
川普想發2000元現金紓困 最後1分鐘被擋

川普想發2000元現金紓困 最後1分鐘被擋