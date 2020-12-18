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醫護先打疫苗 興奮抗疫更安全

記者王全秀子／阿罕布拉報導
心臟內科華人醫師施慶順接種新冠疫苗。（記者王全秀子／攝影）
心臟內科華人醫師施慶順接種新冠疫苗。（記者王全秀子／攝影）

阿罕布拉市（Alhambra）的仁愛醫院，17日接到輝瑞公司第一批新冠疫苗，安排一線醫護人員當天下午施打，醫護人員非常興奮，期待恢復疫情後的生活。他們認為新冠疫苗雖是新疫苗，但比較安全。同時提到，近期各地疫情緊張，全民還未接種之前，希望民眾儘量居家避疫。

影音來源：記者王全秀子

院長黎翠霞（Iris）表示，「非常興奮」。當天中午12時才從洛杉磯縣公共衛生局拿到新冠疫苗，下午4時就安排醫護人員施打，「很多員工已經等不及了」。此次約拿到500劑疫苗，分五天施打，每天兩組，總共十組完成新冠疫苗接種，並以一線醫護人員優先。不同於很多人對打疫苗持觀望態度，仁愛醫院有很多醫護人員踴躍施打，因此可能要等第二批才能開放給更多員工施打。

阿罕布拉市仁愛醫院17日下午為一線醫護人員施打新冠疫苗。（記者王全秀子／攝影）
阿罕布拉市仁愛醫院17日下午為一線醫護人員施打新冠疫苗。（記者王全秀子／攝影）

黎翠霞表示，今年3月仁愛醫院收治第一個新冠病人，但早在2月院方就開始準備，團隊每天開會討論如何應對疫情，最開始醫院緊缺個人防護物資（PPE）。她感謝社會善心人士提供防護物資、食物、感謝信、捐款等。提及7、8月疫情達最高峰，差不多10月比較穩定，醫院只剩下最後一個新冠病人，當大家都以為可以鬆一口氣，休息一下時，卻沒想到10月底，11月初疫情反覆，心情猶如過山車起起伏伏。但她感謝醫護人員堅持，也呼籲民眾儘量待在家裡，勤洗手，堅持好的衛生習慣。

當天接種疫苗的心臟內科醫師施慶順表示，這次疫苗雖然是新疫苗，但非常安全，不良反應相對較少。「這次的新冠疫苗與其他疫苗不同，沒有經過雞蛋胚胎培養，純度更高」，他認為施打疫苗是正確有必要的，因為好處比壞處多很多。

今年73歲的施慶順表示，所有人都有危險性，尤其醫護人員接觸病患機會最多，好在院方有非常好的防護設備。儘管有醫護人員因為接觸病患感染病毒，但他認為假若防護工作到位，基本上沒有很大問題。反而最大的問題是一些未經診斷，但攜帶病毒的患者，導致醫護人員在接觸病患時沒有警覺而不幸感染，「病毒是看不見，聽不到的東西」，因此家人親友相聚時沒有警覺心，容易傳播病毒。

施慶順完成接種疫苗，他認為雖然是新疫苗，但比較安全。（記者王全秀子／攝影）
施慶順完成接種疫苗，他認為雖然是新疫苗，但比較安全。（記者王全秀子／攝影）

當天打完第一針，大約三周後會施打第二針。施慶順表示，第二次會比第一次反應大一些，因為第二次身體已經知道免疫，而年輕人的免疫系統比年長者好，反應可能會更明顯，副作用可能大一些。但這種反應也不是無法忍受，譬如輕微發燒，疼痛，腸胃等問題，但基本上問題不大。

住院科醫師陳志勇準備接種疫苗。（記者王全秀子／攝影）
住院科醫師陳志勇準備接種疫苗。（記者王全秀子／攝影）

完成接種疫苗的住院科醫師陳志勇表示，他每天要接觸新冠患者，接種疫苗不僅保護自己，也能一定程度保護家人免受感染。尤其最近疫情嚴重，呼籲民眾儘量待在家中，如無特殊情況不要外出。提及喜歡打網球，從3月疫情開始很多球友得知他在醫院工作後都有些疏遠，但最近大家開玩笑表示，打完疫苗又可以一起打球了。他認為，等疫苗全民普及後，民眾才能恢復以往的正常生活。

醫師正在取新冠疫苗劑量，準備為一線醫護人員施打。（記者王全秀子／攝影）
醫師正在取新冠疫苗劑量，準備為一線醫護人員施打。（記者王全秀子／攝影）

疫苗 疫情 阿罕布拉

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