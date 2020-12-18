聖妞報到 南加聖誕少雪、少雨、易山火

期待今年聖誕節假期降下靄靄白雪的南加 民眾可能要失望了。國家海洋大氣管理局（NOAA）預測，包括洛杉磯在內的南加地區，12月24日至30日期間，氣溫有40%至50%機率將較往年為高，但降雨卻有40%至60%的機率比往年為少，且異常乾燥，容易出現山火 。因此想在家中遠眺白色山峰的機會不高。

雖然北半球日照最短的「冬至」12月21日來臨，但對南加而言，所謂的「冬天」並未真的降臨。今年夏季就開始的乾旱氣候，一點也沒有退散跡象，且依照歐盟哥白尼氣候變化服務組織（CCCS）統計，今年11月還是史上最暖的11月。南加天氣形態都得歸咎於整個冬季都會存在的「聖妞現象」（La Niña，或稱反聖嬰）。

聖妞現象原因在於，當赤道中部、東部太平洋海水溫度低於平均溫度時，該地區的東風便會增強，導致太平洋中部和東部熱帶地區的降雨減少，西太平洋、印尼和菲律賓雨量增加。聖妞現象出現時，由西向東吹的極地氣流將會較往年更為偏北，美國南方的降水減少，但西北地區卻會氣溫降低但降水增加。

截至明年2月的天氣預測顯示，南加地區將有40%至50%機率見到高於以往的氣溫，卻有40%至60%的機率見到低於以往的降水。聯邦旱情監控中心（U.S. Drought Monitor）已經將加州 全部地區劃為氣候較乾，95%地區可能出現缺水，以北加為主的21%地區，更被歸類可能出現乾旱。因此南加的高山地區不但不會白雪靄靄，還可能在聖塔安那焚風的影響下，變得異常乾燥而且容易出現山火。