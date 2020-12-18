轉帳1元賺21 美企也玩中國套路

「邀請朋友註冊並轉帳一元，立得21元」。曾經執著「做好產品，讓他在市場自由成長」的谷歌 ，近日也玩起中國 互聯網企業的「裂變式營銷」。作為信息時代的托拉斯，谷歌砸錢搶市占率，對消費者而言，無疑是危險信號。當你熱衷「薅谷歌羊毛」，助他擠壓對手生存空間之時，別忘記那個因谷歌服務器當機，家中停止供暖的雪夜。

自古深情留不住，總是套路得人心。谷歌支付（Google Pay）「新用戶轉帳1元賺21元，邀請朋友加入，朋友完成轉帳1元操作，邀請者與被邀請者各獲21元」的「裂變式營銷」一聲驚雷，15日推出後立即刷爆社交軟體。華人朋友圈中，「互相幫助，一起薅谷歌羊毛」等訊息如雨後春筍。

該套路反響之熱烈，讓「財大氣粗」的谷歌都始料未及。以致原定持續至明年1月1日，每個帳戶最多推薦十個新用戶的規定，在上線數小時後，「羊毛快被薅禿」的谷歌不得不將其下調為「最多推薦三人」。

「裂變式營銷」作為時下最流行的營銷策略之一，如今被許多互聯網公司所採用。例如從中國三、四線城市起步，最終到紐約那斯達克敲鐘的「拼多多」；一直在補貼用戶與司機，長期不盈利的優步；以及時下為用戶提供大幅折扣的外賣平台，都是此間「高手」。

谷歌作為一間公司，賺錢自然是第一要務，學習、採用最夯的營銷套路本無可厚非。不過與其他科技公司不同，谷歌作為信息時代的托拉斯，也開始砸錢搶市佔率，對消費者來說不是好消息。

谷歌頗具匠心，曾經主導硅谷「把產品做到最好，讓他在市場自由成長」的成長理念；如今將大量本用於研發的資金，投入到搶佔市佔率的營銷之中；等同於默認當下，產品做得好不好不重要，先搶市場佔有率的風氣。

如此這般，將形成「劣幣驅逐良幣」的狀況。產品間競爭不再是誰的質量好，而是誰的補貼、優惠力度大。大公司因為資金雄厚，在搶佔市場佔有率方面有天然優勢，很容易將產品或許更好的競爭對手擠出局。

谷歌一直在打造生態圈，盡可能的進入消費者生活的方方面面。例如谷歌日前出現大規模服務器癱瘓，包括Gmail、Youtube等重要服務都無法運作，讓不少民眾直呼如「世界末日」。還傳出有日本網友，家中透過Google Home控制的智慧家電全都無法運作，以致大雪夜無暖氣，在屋內快要被凍壞的新聞。

當身邊的產品都出自谷歌，生活越來越離不開谷歌，曾經豐厚的補貼與優惠將不再需要。而那些賺過的「小便宜」，也終將要還。當你對補貼津津樂道之時，請想想那個沒有暖氣的雪夜。