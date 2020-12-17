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程薏茹親子座談 17日線上聊感情

【洛杉磯訊】

疫情影響下迎來網課時代，但許多孩子課業成績直線下降，家長焦慮之下緊迫盯人，卻換來孩子反抗，親子關係亮起紅燈。

加州宜真美術學校、青少年藝術基金會邀請到親子教育專家程薏茹博士，暢談如何面對與孩子的衝突，協助孩子適應宅家學習，以及家長如何紓緩面臨的壓力。

程薏茹從事國際教育工作30多年，目前是YouTube WOW-MOM 公益教育頻道主講人。她表示，家庭是孩子最大的後盾，親子關係將影響孩子今後的人生和價值觀。她提出以「道謝 +道歉+道愛」面對身處壓力鍋的孩子，分享與孩子破冰的另類溝通方法，引領家長們如何以正能量轉念。

講座(Zoom Meeting)於加州時間17日（星期四）晚8時至9時，台灣時間18日中午12時至下午1時舉行，https://ichenartacademy.zoom.us/j/99594726946?pwd=OHNNaVVIeHcyTEZlcmNseUY1cTladz09，Meeting ID: 995 9472 6946，Passcode: 111，網址：https://ichenartacademy.zoom.us/u/asykFlmfE。

教育 親子 加州

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