川普2024年再出馬很不利

川普 總統本來可承認敗選，優雅卸任，留給全美民眾好印象，即使不喜歡他的選民，也會懷念他任內一些政績。但如今他留給公眾惡劣、自私、罔顧現實和大局、摧毀國人對政治和政府的信任等印象，川普缺陷愈來愈明顯。距卸任還一個月零三天，川普如果再出手讓全球大跌眼鏡，形象還會下探低谷。

川普是輸不起、死要面子的人。在他的企業中，他想怎麼做都可以；但美國總統有憲法、慣例和立法權、司法權制衡，更多公眾和媒體監督，不能任性。如今看來，他陷入情緒，無法自拔；也許他很清醒，正演出一場繼續忽悠川粉和世界的大戲，裝瘋賣傻挾制共和黨 ，朝自己有利方向發展。

大選迄今，他煽動川粉上街頭，為他掏腰包捐款，選後已募款逾2億元，多數進了他的政治行動委員會帳戶，彌補選前自掏腰包數千萬競選的差額，也作為2024年再選的經費，或支付自己旅行開支；大概率不會捐給共和黨人。

黨內麥康諾、參院黨鞭John Thune 開始約束黨籍議員別妄想推翻選舉結果，興風作浪，隨著兩位共和黨籍州長質疑川普不接受大選結果後，黨內開始和川普切割。這種趨勢隨川普卸任，推特可能移除他的帳號，川普呼風喚雨的日子走到頭了，再不收斂，影響力和聲望會日益下降。

川普現在還「相信」自己勝選結果被拜登 偷走，如果不是頭腦壞了，缺乏自知之明，就是用高明騙術，想裹脅川粉繼續抗爭，作為自己的籌碼。選後官司會讓他的真面貌曝露更多，包括逃稅、濫用選舉經費，也會有很多幕僚出書，大爆川普真面目。

川普失去總統權力後，有怨報怨、有仇報仇，屈從的共和黨政客開始反抗，畢竟川普要求對他個人效忠，早已逾越民主原則，彷彿封建時代，除了缺乏知識的少數擁躉，誰願意愚忠跟隨？

川普或許嗅出危機，他後期募款逾5億元，不撥給喬治亞州兩位共和黨參議員決選候選人，12日在華府挺川普示威，保守派政治名嘴Nick Fuentes帶領群眾大喊「摧毀共和黨！」(Destroy the GOP)。共和黨如今遭遇反噬了。

而想和川普切割的人應包括有意2024年總統大位的潘斯、龐培歐等人，共和黨建制派不可能坐視川普繼續夾持共和黨。

拜登迄今對川普很低調，可謂打落牙齒和血吞。他迄今未對川普的侮辱詆毀發言反駁，這是總統應有的高度和涵養，不能學川普張揚跋扈。但民主黨人和司法體系卻不會放過川普。

紐約南區檢察官早已在調查川普集團和德意志銀行、怡安保險有無涉及金融犯罪；特檢官穆勒的報告也說，川普妨礙司法證據明確，但總統任內不能起訴，卸任後就沒有這些顧慮。川普的十幾件官司會讓他顏面盡失，甚至坐牢，所以急於研究能否特赦自己和家人。

內外因素影響下，川普旋風即將開始「折舊」，四年後川普78歲了，就算他不坐牢，還有多少餘溫能激起川粉擁護？福斯新聞網民調，42%國人認為川普是最差的總統，57%民眾希望他別再選。川普想東山再起難上加難，要靠奇蹟了。