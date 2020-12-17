被控縱放罪犯 洛縣新進檢察長忙澄清

洛杉磯縣檢察長賈斯康12月8日宣誓就職一周後，就急忙開記者會澄清，他不是讓犯了罪的人不被起訴。（洛杉磯縣政府提供）

被視為全美民主黨進步派(Progressive Democrats)新旗手的洛杉磯 縣檢察長賈斯康(George Gascón)，宣誓就職才一周，就急忙開記者會澄清自己，不是要讓犯了罪的人不被起訴。

賈斯康12月8日一上任就宣布一系列改革措施，包括減少罪犯的牢刑、取消求處死刑、取消現金保釋等，招致受害家屬不滿和其他檢察官質疑。賈斯康16日偕同暴力案件倖存者和受害家屬舉行線上記者會，重述改革理念。

賈斯康說，讓罪犯為自己的行為負責，並不僅意味著監禁他們，而有很多證據顯示，增加牢獄刑罰並不能保證社區安全。相反的，他認為長期入監將成為社區和社會的負擔。

賈斯康一上任就忙著澄情外界的質疑，他未來的改革之路、執法機關對他的強力反彈，都值得高度關注。

賈斯康舉例，最近發生在洛縣 蘭卡斯特市（Lancaster）的命案，一名34歲的父親泰勒（Maurice Jewel Taylor Sr.）將其一子及一女斬首，並讓其他兩個孩子觀看兩具屍體。此前，負責該案的洛縣探員Steven Blagg就批評賈斯康的改革，會讓該案罪犯泰勒的刑罰由可能的終身監禁或死刑，降低為50多年監禁。

賈斯康認為，將罪犯被判監禁半個多世紀，他的餘生都將在監獄 度過，而他在監獄當中，花的都是納稅人的錢。

賈斯康說，他的主張並不是犯了罪的人不被起訴，也不是定了罪的人不受懲罰，而是監禁並不等於讓罪犯受到應有的懲罰。但他表示將兌現競選時的承諾，成立犯罪倖存者諮詢委員會（Advisory of Crime Survivors），致力幫助倖存者。

記者會上有暴力犯罪的倖存者和受害者家屬表示，支持賈斯康大膽的改革措施。一位家屬表示，社會不應該僅有冰冷司法措施，還要有深層改革，是社區實現真正意義上的安全。

賈斯康上任後，上周發布「特別指令」，廢除洛杉磯縣檢方起訴尋求死刑、加重量刑（sentencing enhancements）、終止現金保釋等措施。他的行動招致眾多受害者家屬召開記者會抗議。不少檢察官也對該命令提出質疑，包括前洛杉磯縣檢察長庫利（Steve Cooley）。