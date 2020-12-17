我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內政部長柏恩哈德確診新冠 無症狀…隔離繼續工作

金山灣區加護空床率跌破15% 居家令全面啟動

被控縱放罪犯 洛縣新進檢察長忙澄清

記者王若然／洛杉磯報導
洛杉磯縣檢察長賈斯康12月8日宣誓就職一周後，就急忙開記者會澄清，他不是讓犯了罪的人不被起訴。（洛杉磯縣政府提供）
洛杉磯縣檢察長賈斯康12月8日宣誓就職一周後，就急忙開記者會澄清，他不是讓犯了罪的人不被起訴。（洛杉磯縣政府提供）

被視為全美民主黨進步派(Progressive Democrats)新旗手的洛杉磯縣檢察長賈斯康(George Gascón)，宣誓就職才一周，就急忙開記者會澄清自己，不是要讓犯了罪的人不被起訴。

賈斯康12月8日一上任就宣布一系列改革措施，包括減少罪犯的牢刑、取消求處死刑、取消現金保釋等，招致受害家屬不滿和其他檢察官質疑。賈斯康16日偕同暴力案件倖存者和受害家屬舉行線上記者會，重述改革理念。

賈斯康說，讓罪犯為自己的行為負責，並不僅意味著監禁他們，而有很多證據顯示，增加牢獄刑罰並不能保證社區安全。相反的，他認為長期入監將成為社區和社會的負擔。

賈斯康一上任就忙著澄情外界的質疑，他未來的改革之路、執法機關對他的強力反彈，都值得高度關注。

賈斯康舉例，最近發生在洛縣蘭卡斯特市（Lancaster）的命案，一名34歲的父親泰勒（Maurice Jewel Taylor Sr.）將其一子及一女斬首，並讓其他兩個孩子觀看兩具屍體。此前，負責該案的洛縣探員Steven Blagg就批評賈斯康的改革，會讓該案罪犯泰勒的刑罰由可能的終身監禁或死刑，降低為50多年監禁。

賈斯康認為，將罪犯被判監禁半個多世紀，他的餘生都將在監獄度過，而他在監獄當中，花的都是納稅人的錢。

賈斯康說，他的主張並不是犯了罪的人不被起訴，也不是定了罪的人不受懲罰，而是監禁並不等於讓罪犯受到應有的懲罰。但他表示將兌現競選時的承諾，成立犯罪倖存者諮詢委員會（Advisory of Crime Survivors），致力幫助倖存者。

記者會上有暴力犯罪的倖存者和受害者家屬表示，支持賈斯康大膽的改革措施。一位家屬表示，社會不應該僅有冰冷司法措施，還要有深層改革，是社區實現真正意義上的安全。

賈斯康上任後，上周發布「特別指令」，廢除洛杉磯縣檢方起訴尋求死刑、加重量刑（sentencing enhancements）、終止現金保釋等措施。他的行動招致眾多受害者家屬召開記者會抗議。不少檢察官也對該命令提出質疑，包括前洛杉磯縣檢察長庫利（Steve Cooley）。

洛杉磯縣檢察長賈斯康。（視頻截圖）
洛杉磯縣檢察長賈斯康。（視頻截圖）

洛杉磯 洛縣 監獄

上一則

程薏茹親子座談 17日線上聊感情

下一則

支持者不離不棄 學者：川普主義有邪教特質

延伸閱讀

疫苗開打 加州明春前守住最後防線

疫苗開打 加州明春前守住最後防線
泰勒絲改歌詞露餡？快嫁喬歐文了

泰勒絲改歌詞露餡？快嫁喬歐文了
泰勒絲等不及要嫁李安力捧英國帥哥？改歌詞洩訂婚！

泰勒絲等不及要嫁李安力捧英國帥哥？改歌詞洩訂婚！
28年連生14子 密州夫婦終於生女兒 哥哥們：以後「記得放下馬桶座」

28年連生14子 密州夫婦終於生女兒 哥哥們：以後「記得放下馬桶座」
28年連生14子 密州夫婦終於生女嬰

28年連生14子 密州夫婦終於生女嬰
協助日產高管逃亡 美准引渡特戰老兵父子 律師促暫緩

協助日產高管逃亡 美准引渡特戰老兵父子 律師促暫緩

熱門新聞

大多數新冠症狀是模棱兩可的。（美聯社）

嗅味覺減退 新冠最靠譜指標

2020-12-14 02:16
位於蘭卡斯特Century路45000街區的一處民宅日前發生命案。（谷歌地圖）

南加教練殺害兩子女並將其斬首 還要其他兩子觀看

2020-12-09 18:42
華人川普支持者與路人發生語言衝突。（記者王若然／攝影）

抗議舞弊…華人川粉阿市示威 與路人對罵

2020-12-13 02:15
阿罕布拉市京華酒店。（記者王若然／攝影）

又是疫情 南加一家頗具規模的飲茶店永久歇業

2020-12-10 22:12
蒙市Monterey Park Convalescent Hospital。（記者王若然／攝影）

南加蒙市2療養院再爆疫情 累計144人染疫

2020-12-11 02:17
流行病專家黃重德醫師提醒：居家避疫千萬不要忽視家人之間的相互傳染。（黃醫師提供）

流行病專家：四成確診者在家被傳染

2020-12-08 02:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看

川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看
佛州棕櫚灘居民致函市府及特勤局：不想跟川普當鄰居

佛州棕櫚灘居民致函市府及特勤局：不想跟川普當鄰居
杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了

杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了
阿拉斯加1醫護接種輝瑞疫苗後 出現嚴重過敏反應

阿拉斯加1醫護接種輝瑞疫苗後 出現嚴重過敏反應
1張圖看疫情：全美確診破1672萬例 紐約州逼近80萬

1張圖看疫情：全美確診破1672萬例 紐約州逼近80萬