阻避疫令 聖伯納汀諾擬告州府

聖伯納汀諾擬向加州最高法院提告，阻止州長紐森的居家避疫令。（網路截圖）

【聖伯納汀諾訊】聖伯納汀諾縣府擬向加州 最高法院（California Supreme Court）提告，阻止州長紐森在12月初在南加地區實施的嚴格居家避疫 令。提告書中，該縣認為州長無權禁止除示威及宗教活動之外的所有集會，也無權依靠政令關閉大量非必要商家，停止餐廳堂吃和戶外用餐服務，以及要求餐廳室內容量20%。

聖伯納汀諾縣要求在12月28日前提出決定，即時間在三周居家避疫令到期或更新前。州長紐森並未立即做出回應。該縣縣政委員會主席哈格曼表示，不僅縣府認為這項避疫令缺乏法律依據，進一步說，傷害了縣域商家。作為地方政府，對如何在社區實施怎樣政策擁有更好發言權。

他說，當要求居民不能去餐館、商店、教會時，實際就是迫使人們待在家裡。而且室內更易於病毒傳播，使疫情 惡化。因為大家都不戴口罩，這也是不能強制人們待在家裡的原因。截至目前，聖伯納汀諾縣COVID-19感染者逾13萬5000例，死亡1300餘例。隨疫情持續加劇，對當地經濟打擊也日益加深。

州長之所以實施居家避疫令及其它避疫規定，是以加州應急服務法為根據。根據這項法規，州長在緊急情況下，擁有絕對權力對各級政府頒布、實施並要求執行發布的命令和規定。聖伯納汀諾縣府通過訴訟，希望法官阻止州長在緊急情況發生後九個月簽署相關法規，或者若有公權力介入應急服務法，就是州長濫用權力，因為涉嫌違憲。