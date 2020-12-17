疫情凶又猛 加州醫護崩潰邊緣

加州 新冠確診案例上周突破每日3.2萬人，較兩周前增加129%。確診增加代表著住院人數增加，住院人數增加又代表著重症人數增加，最後結果就是重症監護室(ICU)爆滿。對一般人來說，新冠可能只是戴不戴口罩，或該不該居家避疫的差別，但這卻是南加各醫院每位醫護人員每天都得面對的挑戰，以及如何將自己從崩潰邊緣拉回來的掙扎。

河濱大學醫療系統（Riverside University Health System）的急診室（ER）護理師梅薩（Annel Meza）也說，病患增加速度快得驚人，有個病人竟然在走道上躺了四天才等到床。而她自己，每天穿梭於新冠病患之間，既要照顧十來個病人，還要擔心會不會傳染給自己的先生、11歲的女兒，以及腹中26周的胎兒。

每當費南德茲（Erick Fernandez）的鬧鐘在清晨4時30分響起，這就代表他早上6時的班即將開始。他工作的羚羊谷醫院（Antelope Valley Hospital）位於蘭卡斯特，大概是加州最忙的ER之一。費南德茲說，第三波的反撲既凶又猛，每天走進醫院的那一霎那，都會發現ER早已塞滿了病人。

聖伯納汀諾St. Bernardine Medical Center的ICU醫師雷迪（Hari Reddy）這些日子以來，每周五天、每天至少12小時，每小時都得進到新冠病房好幾次。他說 ，大家都有自己的信念，但如果讓他們過上新冠病房醫護人員的一天，「大家的想法都會跟原來不一樣」。雷迪說，每當同時有好幾個病患出現緊急狀況時，他都得抉擇，那個病人的存活機率最高。

與第一波疫情 的狀況不同，年初時最多的是長照中心的集體感染，現在卻是20、30歲的人染病，而且往往傳染給家中的人。新冠病患增加如此之快，現有醫療人手根本無法應付。類似河濱縣的應急做法就是，增加每個醫護人員照顧的患者人數，以求度過眼前難關。加州各地共有超過180間醫院申請同樣的豁免權，但這樣的風險相當明顯。

最關鍵的就是醫護的疲勞指數爆錶，而且照顧的病人越多，每個病人能夠分到的時間就越少。美國 醫學會期刊（JAMA）的最新報告就指出，醫護人員照顧的病患每增加一人，病患的死亡率就增加7%。舊金山加大衛生政策研究所的所長 Joanne Spetz說，現在是每個人都得上陣，但是醫護的疲勞與壓力卻越來越高，最後變成撐不下去的人就離職。惡性循環的最後結果是，病患越來越多，但醫護越來越少。