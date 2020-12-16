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超市槍戰經理亡 華警不起訴

洛杉磯訊
根據案發現場警員隨身佩帶的攝像紀錄，在銀湖區的追捕結束時，嫌犯向兩名警員開槍，導致警方向嫌犯開火。（洛市警局提供）
根據案發現場警員隨身佩帶的攝像紀錄，在銀湖區的追捕結束時，嫌犯向兩名警員開槍，導致警方向嫌犯開火。（洛市警局提供）

洛杉磯縣檢察長辦公室15日公布，兩名洛杉磯市警察2018年與一名嫌犯在洛市銀湖（Silver Lake）的Trader Joe's超市外發生槍戰，警察子彈擊中超市助理經理致死，檢方不會起訴涉案華裔警員。這是標榜嚴肅調查警察使用致命武力的新任檢察長賈斯康(George Gascón )，上任後第一件重大政策宣示。

檢察長辦公室的備忘錄表示，警員Sinlen Tse意外擊中受害者Melyda Corado而致死是可悲的事實，但這並沒有否定警察使用致命武力制止危險的逃逸重罪的行為的合法性。Tse是廣東話的「謝」姓的常見譯法。

但檢方對警方對受害者Corado槍殺的評估日期為11月30日，也就是賈斯康宣誓就職的前一周，因此目前尚不清楚賈斯康是否計畫對執法槍擊採取更嚴厲的審查立場。

在22頁的槍擊事件評估中，檢察長辦公室得出結論，警員Sinlen Tse和Sarah Winans有理由使用致命武力制止被槍殺的嫌犯Gene Evin Atkins，因為他從汽車中逃至商店時肘部受傷。隨後Atkins也被指控謀殺涉及受害者Corado的死亡以及其他50項罪名。

檢方得出結論認為，由於嫌犯Atkins的挑釁行為導致Corado被殺，導致警員必須對Atkins使用致命武力做出回應，因此Atkins對Corado的死亡負有刑事責任。

儘管Atkins沒有直接搶殺Corado，但根據案發原因間接導致Corado的死亡。案發時嫌犯早先在南洛杉磯（South Los Angeles）搶殺祖母以及導致17歲女友受傷，隨後開走祖母的汽車和警方展開長時間追逐，還曾試圖在加油站持槍劫持一輛白色吉普汽車。追逐過程中Atkins向兩名警員開槍，隨後在一次撞車事故中從車裡下車逃到Trader Joe's商店，將顧客和員工作為人質，霹靂小組與其陷入僵局並談判。

Atkins於去年9月被控51項罪名，包括謀殺、謀殺未遂、用半自動槍支襲擊警方、綁架，不顧後果地駕駛汽車而逃離追捕的警方，盜竊汽車等罪名。

汽車 警察 洛杉磯

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