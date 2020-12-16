拉米拉達華裔副市長伍德輝 好學不倦 樹立榜樣

拉米拉達副市長伍德輝從政之路有成，今年又取得博士學位，獲得多所大學聘用，經歷非常激勵他人。（伍德輝提供）

洛杉磯縣拉米拉達市（La Mirada）華裔副市長伍德輝（Ed Eng），今年3月在該市首次分區競選的市議員選舉，高票當選第三選區市議員，上任後即輪值擔任副市長。他已有兩個碩士，並有高薪本職工作，仍孜孜不倦前往沛普丹大學（Pepperdine University）攻讀博士，今年4月拿到學位，隨即獲聘在沛普丹大學教書；他希望將自己的學識和經歷回饋社區和下一代。

伍德輝是拉市首位亞裔暨華裔市議員，同儕敬重，第一任上的第二和第三年就先後被提名，通過當選為副市長和市長。他對城市經濟、社區治安、居民教育、協助商家做出不小貢獻。當選市議員前，他曾在洛杉磯時報擔任西部地區總裁，目前在「洛杉磯縣民經效率委員會」擔任執行主任，向洛縣政委員會提供建議，很了解政府體系。

儘管擁有高學歷和令人羨慕的工作，但他仍對自己充滿期許。他三年前開始思考人生的下一階段，認為人在年輕時考慮賺錢，職業發展中期可能需要一些職稱（title），而到了他現在坐五望六的年紀，認為影響下一代和回饋社區更重要，希望用己力和所學為下一代做好榜樣。

因此2017年他開始在沛普丹大學攻讀經濟學博士學位，當時他認為市議會就是一個很好的學以致用平台，可將所學服務城市裡的5萬居民。他在獲得學位後，就被沛普丹大學聘請執教，創建公共政策學科新項目。洛杉磯加大 （UCLA）和北嶺州大（Cal State Northridge）之後先後邀請，他計畫明春前往洛加大 商學院任教，利用所學和從政經歷，幫助學院創建商科、公共政策和政治的新項目。身為洛加大校友，他也希望回饋學校。北嶺州大則訂2021年秋季教管理科系。

雖然很多朋友認為他已功成名就，為何不停下來享受生活？伍德輝說，他的人生哲學讓他永不停息，擔心一旦停下腳步，很多事情失去動力。他在洛加大就讀時，就養成每天只睡四至六小時的習慣，並將時間最大化，譬如開車時會邊聽廣播新聞充實知識，平時很少看電視。

他的生活也很有規劃，每周日晚都會拿出空白紙，將未來一周的時間安排規劃出來，「也許有上百件事情要做，可應該思考哪些事情放在首位」。

提及人生哲學有三：第一是家庭好榜樣的傳承。他來自新移民家庭 ，父母為讓子女有更好的機會，從香港移民美國；來美後因不諳英文，只能從事低薪工作，全家才得以在美國立足。父母為他做了好榜樣，他希望將這樣的家庭價值傳承下去，因此家庭傳承放在首位。

其次是回饋社區。他認為人與人之間的互動較為重要，其次才是金錢。但現代人大多將金錢放在首位，認為有了金錢關係才有人際關係。他一向致力於服務社區，擔任市議員也從未拿過一毛錢薪水，將所得都捐給基金會，做為獎勵高中生的獎學金。

第三就是影響下一代。坦言很多人從政有其目的，但他擔任市議員只為了創新和改變現狀，希望為下一代創造更好的生活環境。譬如在他任市議員期間，推動研發手機程式「MyLaMirada」，利用高科技提高居民生活環境，維護社區治安。他並推動市府將所有數據，轉移至雲端保存，大力發展城市智能化等。