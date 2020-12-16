洛杉磯台美商會 劉雅薇掌舵

劉雅薇接任會長。（劉雅薇提供）

洛杉磯台美商會12日舉行2020年度會員大會和理事會，選出2021年新任會長劉雅薇，她希望加強科技化，吸引更多年輕會員。四歲從台灣 移民美國的她，中文說的十分流利。

劉雅薇在商會活躍逾15年，2008年就曾任過青商部會長，這次當選商會會長，成為第三位從青商部會長成長至「老」商會會長的成員。

劉雅薇表示，台美商會自然以商為主，不過因疫情 很多作業方式都改變。近年來有很多年輕理事加入，商會中一代、1.5代、二代成員都有，不管什麼年齡都有同齡可以交流。她表示接任會長後希望即使疫情過去，也要繼續加強作業科技化，包括遠程作業、視訊開會、辦活動等，這樣能讓比較年輕的成員也能為商會服務。

劉雅薇雖然說得一口流利中文，但其實四歲就離開台灣，第一語言是英文。但大學畢業後在家族的進出口公司工作，跑台灣、大陸以及東南亞 做生意，學了不少中文。後來她轉行做房地產至今並加入商會，而中文卻是近年來做了商會秘書長，才突飛猛進。

不過由於讀寫中文比較困難，而商會的系統和文件許多都是以中文為主，她也需要用翻譯器協助。因此她希望能做成雙語，不僅照顧現有的會員，也比較可以吸引更多較年輕一輩台美商人，讓他們也可以看懂。