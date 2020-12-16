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州長紐森光環褪色 罷免可能性提高

編譯組╱美聯社電
爆出法國洗衣房晚宴事件之後，罷免紐森的呼聲愈來愈高。（美聯社）
爆出法國洗衣房晚宴事件之後，罷免紐森的呼聲愈來愈高。（美聯社）

今年是加州州長紐森（Gavin Newsom）艱辛的一年，預料來年將更艱辛，因為州民罷免他的呼聲愈來愈高，部分原因來自他一方面呼籲居民留在家中，不要與他人聚會，另一方面卻在高級餐廳與友人用餐，引發民怨。

加州居民提出罷免官員並不罕見，但這類提案很少能登上選票，罷免成功的案例更是少之又少。加州民眾數次尋求罷免紐森，最後都不了了之，但最近這次獲得的關注比過去大。

紐森春季實施大膽措施防堵新冠疫情，頒布全美第一個居家避疫令（stay-at-home order），獲得外界極高評價。但現在，愈來愈多民眾對加州公共衛生官員命令關閉學校和商業、爆出大規模失業救濟金詐騙醜聞感到不滿，紐森在納巴谷（Napa Valley）米其林餐廳法國洗衣房（French Laundry），不戴口罩與友人共進高檔晚餐事件，也持續遭到民眾指責。

罷免行動發起者表示，要將罷免案擺進選票，必須在明年3月中旬前獲得近150萬人連署，他們現在已獲得半數以上簽名。

罷免行動顧問伊康納米（Randy Economy）表示，上個月爆出紐森法國洗衣房事件後，罷免連署人數一下激增了數十萬。他說：「這是一種權力傲慢，罷免行動已引起民眾共鳴。」

紐森似乎已經在為日後可能的競選作準備，他已聘請國會內部人士狄布（Jim DeBoo）為資深顧問，為他修復與州議員之間的關係，並為他的辦公室培養更敏銳的政治觸覺。此外，他剛任命曾任華納兄弟高層和白宮新聞祕書的邁爾斯（Dee Dee Myers），為州長辦公室商業與經濟發展主任。

加州居民此次的罷免行動，讓人想起2003年如馬戲團般的前州長戴維斯（Gray Davis）罷免案，加州選民最後選擇了史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）取代戴維斯。

如果這次罷免連署行動成功，紐森將被迫在疫情中與競爭對手作戰，這樣一來，將無可避免減少對其他事務的關注，例如居民疫苗接種、重建加州經濟、致命山火和遊民危機等。

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