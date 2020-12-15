加州檢察長空缺 任命亞裔呼聲起

州長紐森（右六）將可以任命下一位加州檢察長。亞裔黨團呼籲紐森任命亞裔，邱信福（右五）、邦塔（右二）、卡拉（左三）等都是合格人選。（本報檔案照片）

總統選舉落幕後是一連串的任命，候任總統拜登（Joe Biden）提名加州 檢察長（Attorney General）貝西拉（Xavier Becerra）進入白宮內閣。因此加州檢察長的位置，出現空缺，州長紐森（Gavin Newsom）將有權任命貝西拉的接班人。

州議會亞太裔立法黨團（APILC）致信紐森，呼籲紐森委任一位亞太裔人選接替貝西拉，出任下一任的加州檢察長。

立法黨團主席、州參議員潘君達（Richard Pan）在信中說，加州有許多優秀的亞裔 律師，都可以勝任加州檢察長的位置。他強調，亞太裔社區一直以來都受害於美國的司法系統，在加州的法官、地檢官等系統中，亞裔的代表性嚴重不足。因此潘君達認為，紐森若是能夠任命一位亞裔擔任檢察長，就能夠改善這種現象，幫助有色人種社區。

因為擔任檢察長必須是律師出身，具有職業門檻。潘君達在信中列出四位具有法律學位背景的亞裔候選人，包括舊金山選區的州眾議員 邱信福、東灣選區的州眾議員菲律賓裔的邦塔（Rob Bonta）、南灣選區的州眾議員卡拉（Ash Kalra），以及南加州選區的國會眾議員劉雲平。