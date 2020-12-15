我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美新冠死亡破30萬 賓州逾50萬確診

莫德納疫苗最快18日批准 首批配送600萬劑

國會議員險勝 金映玉：重回經濟正軌

記者王全秀子／洛杉磯報導
金映玉成功當選第39選區國會眾議員，認為選舉一路走來的確不易。（金映玉提供）
金映玉成功當選第39選區國會眾議員，認為選舉一路走來的確不易。（金映玉提供）

加州韓裔共和黨州眾議員金映玉（Young Kim），在今年11月第39選區國會眾議員選舉成功當選。這是她繼2018年競選同職敗北後，再次挑戰該席，雖然競選之路艱辛，但她未放棄，且過去兩年多堅持服務社區。如今成功當選，她表示將繼續服務選民，努力恢復受到新冠疫情打擊的經濟，扶持中小型企業，致力為社區帶來更多救濟資源，幫助經濟重歸正軌，並致力於保護和提供優質的醫療保健。

2018年的同職選舉，金映玉以幾千票落敗，由民主黨的喜吉利（Gil Cisneros）勝出。該選區橫跨洛杉磯縣、橙縣、及聖伯納汀諾縣，是兩黨必爭的關鍵選區，受到全國矚目。尤其金映玉當選後，為橙縣共和黨成功奪回國會席位，讓黨內人士和支持共和黨人士備受鼓舞。

金映玉表示，她一直都很清楚，這是場非常激烈且結果差距很小的選舉，但慶幸她的團隊完成一次出色的選戰。「這是一場非常艱難的選舉，能走到今天非常不容易，過程艱辛且漫長」。這次開票過程中看著選票計數更新，等待計票出爐，她非常感激選民，很榮幸有機會能再次回饋社區，繼續為選民服務。

根據加州州務卿網站顯示，金映玉得票17萬3946，得票率50.6%；喜吉利得票16萬9837，得票率49.4%，兩人僅相差4109票。

這場選舉之所以能獲勝，她認為與這次競選更有效地向選民傳達，她有信心前往華府，並解決使這個國家退步的僵局。因為人們對現狀感到沮喪，希望能有社區領袖代表他們發聲，而不是更多的黨鬥爭，努力打破困擾華府的黨派僵局。

出生在南韓仁川的金映玉表示，她所以回到這場鬥爭中，是因為身為第一代新移民，她希望在得到這個國家的幫助，實現自己的美國夢後，能回饋國家，並幫助更多像她一樣的移民家庭，確保她所堅持的美國夢後代子孫仍然繼續。正因為有這樣的動力，促使她從事公共服務，並成為國會議員將代表所在的社區發聲，捍衛民眾利益，並為降低稅收和醫療保健費用奮鬥，加強學校教育，努力在新冠疫情之後恢復經濟，並確保大家隨時做好準備，以應對未來的這種健康衛生危機。

共和黨 移民家庭 加州

上一則

台美公民協會 Taiwan Fest分享語言美食文化

下一則

世報線上講座 黃海蒂談理財規劃4關鍵

延伸閱讀

南加橙縣新冠確診總人數14日跟進鄰近其他縣破10萬

南加橙縣新冠確診總人數14日跟進鄰近其他縣破10萬
川普最後翻盤希望在國會？共和黨大老坦言無望

川普最後翻盤希望在國會？共和黨大老坦言無望
京東集團砸7億美元 進軍社區團購

京東集團砸7億美元 進軍社區團購
金山撥款525萬 助10社區加強防疫

金山撥款525萬 助10社區加強防疫
橙縣新冠住院數 再創新高

橙縣新冠住院數 再創新高
川粉欲毀共和黨 共和黨卻一起沉淪？

川粉欲毀共和黨 共和黨卻一起沉淪？

熱門新聞

大多數新冠症狀是模棱兩可的。（美聯社）

嗅味覺減退 新冠最靠譜指標

2020-12-14 02:16
位於蘭卡斯特Century路45000街區的一處民宅日前發生命案。（谷歌地圖）

南加教練殺害兩子女並將其斬首 還要其他兩子觀看

2020-12-09 18:42
華人川普支持者與路人發生語言衝突。（記者王若然／攝影）

抗議舞弊…華人川粉阿市示威 與路人對罵

2020-12-13 02:15
流行病專家黃重德醫師提醒：居家避疫千萬不要忽視家人之間的相互傳染。（黃醫師提供）

流行病專家：四成確診者在家被傳染

2020-12-08 02:34
美髮店已經關門，僅留下店家聯絡電話。（記者王全秀子／攝影）

南加居家避疫令第一天 山谷大道髮廊、美甲店淒慘冷清

2020-12-07 20:58
阿罕布拉市京華酒店。（記者王若然／攝影）

又是疫情 南加一家頗具規模的飲茶店永久歇業

2020-12-10 22:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美高官新冠疫苗接種計畫突喊卡 原因尚不明

美高官新冠疫苗接種計畫突喊卡 原因尚不明
搖擺州選舉人票票入匭 拜登確認當選美國總統

搖擺州選舉人票票入匭 拜登確認當選美國總統
華裔戴琪將任美國貿易代表 伯父稱許「文武兼修」

華裔戴琪將任美國貿易代表 伯父稱許「文武兼修」
拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求

拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求
確認總統當選結果 一次看懂選舉人團投票

確認總統當選結果 一次看懂選舉人團投票