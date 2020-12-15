國會議員險勝 金映玉：重回經濟正軌

金映玉成功當選第39選區國會眾議員，認為選舉一路走來的確不易。（金映玉提供）

前加州 韓裔共和黨 州眾議員金映玉（Young Kim），在今年11月第39選區國會眾議員選舉成功當選。這是她繼2018年競選同職敗北後，再次挑戰該席，雖然競選之路艱辛，但她未放棄，且過去兩年多堅持服務社區。如今成功當選，她表示將繼續服務選民，努力恢復受到新冠疫情打擊的經濟，扶持中小型企業，致力為社區帶來更多救濟資源，幫助經濟重歸正軌，並致力於保護和提供優質的醫療保健。

2018年的同職選舉，金映玉以幾千票落敗，由民主黨的喜吉利（Gil Cisneros）勝出。該選區橫跨洛杉磯縣、橙縣、及聖伯納汀諾縣，是兩黨必爭的關鍵選區，受到全國矚目。尤其金映玉當選後，為橙縣共和黨成功奪回國會席位，讓黨內人士和支持共和黨人士備受鼓舞。

金映玉表示，她一直都很清楚，這是場非常激烈且結果差距很小的選舉，但慶幸她的團隊完成一次出色的選戰。「這是一場非常艱難的選舉，能走到今天非常不容易，過程艱辛且漫長」。這次開票過程中看著選票計數更新，等待計票出爐，她非常感激選民，很榮幸有機會能再次回饋社區，繼續為選民服務。

根據加州州務卿網站顯示，金映玉得票17萬3946，得票率50.6%；喜吉利得票16萬9837，得票率49.4%，兩人僅相差4109票。

這場選舉之所以能獲勝，她認為與這次競選更有效地向選民傳達，她有信心前往華府，並解決使這個國家退步的僵局。因為人們對現狀感到沮喪，希望能有社區領袖代表他們發聲，而不是更多的黨鬥爭，努力打破困擾華府的黨派僵局。

出生在南韓仁川的金映玉表示，她所以回到這場鬥爭中，是因為身為第一代新移民，她希望在得到這個國家的幫助，實現自己的美國夢後，能回饋國家，並幫助更多像她一樣的移民家庭 ，確保她所堅持的美國夢後代子孫仍然繼續。正因為有這樣的動力，促使她從事公共服務，並成為國會議員將代表所在的社區發聲，捍衛民眾利益，並為降低稅收和醫療保健費用奮鬥，加強學校教育，努力在新冠疫情之後恢復經濟，並確保大家隨時做好準備，以應對未來的這種健康衛生危機。